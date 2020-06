Justice Smith outet sich als queer

Heute, 12:46h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Schauspieler Justice Smith ("Jurassic World: Das gefallene Königreich") hat sich am Freitag bei einer Protestaktion gegen Rassismus und Polizeigewalt in New Orleans als queer geoutet. Der 24-Jährige erklärte, er wolle mit seinem Coming-out "schwarzes trans und queeres Leben" sichtbarer machen.



Auf der Demo wurde mehreren afroamerikanischen Todesopfern von Polizeigewalt gedacht – darunter George Floyd, dessen Tod am 25. Mai in Minneapolis die Protestbewegung ausgelöst hatte, und Tony McDade, ein schwarzer trans Mann, der am 27. Mai in Tallahassee, der Landeshauptstadt von Florida, von Polizisten erschossen worden war; ein Beamter soll laut Zeugen kurz vor dem tödlichen Schuss "Nicht bewegen, Nigger" geschrien haben.



Auf Instagram veröffentlichte Smith mehrere Bilder, die ihn mit seinem Lebenspartner Nicholas Ashe zeigen. Ashe ist wie Smith Schauspieler, allerdings noch weniger bekannt; in den USA spielt er in der Serie "Queen Sugar" mit, die im relativ kleinen Kabelsender "Oprah Winfrey Network" gezeigt wird.



Justice Smith (li.) und Nicholas Ashe engagieren sich für "Black Lives Matter" (Bild: Instagram / standup4justice)

Gegen Transphobie in schwarzer Community

Zu seinem Eintrag kommentierte Smith: "Wir haben 'Black Lives Matter', 'Black Queer Lives Matter' und 'All Black Lives Matter' skandiert. Als queerer schwarzer Mann war ich enttäuscht, dass bestimmte Leute eifrig 'Black Lives Matter' riefen, aber still waren, als 'trans' oder 'queer' hinzugefügt wurde. Wenn ihr es in einer Revolution in Ordnung findet, dass Transmenschen wie Tony McDade durch das Raster fallen und nur schwarze cis- und heterosexuelle Männer befreit werden sollen, ist das antischwarz."



Viele Schwarze seien darauf konditioniert worden, so weiß, hetero und männlich wie möglich zu sein, "weil dort das Machtzentrum liegt". "Wenn wir uns darauf einlassen, kriegen wir vielleicht ein paar Brotkrumen ab." Ziel sei aber, dass auch Schwarze ohne Angst vor Verfolgung oder Gewalt leben und prosperieren können.



Smith ist seit 2012 in Hollywood aktiv. Als Teenager spielte er in einigen kleineren Produktionen wie der Nickelodeon-Superheldenserie "Die Thundermans" mit. Zuletzt eroberte er größere Rollen im Fantasydrama "Letztendlich sind wir dem Universum egal", im Jugenddrama "All die verdammt perfekten Tage" und im Blockbuster "Jurassic World: Das gefallene Königreich", in dem er den IT-Experten Franklin Webb darstellt. Smith schlüpft auch für nächsten Teil der Dino-Filmserie ("Jurassic World: Dominion") wieder in diese Rolle. Für den Blockbuster unter der Regie von Colin Trevorrow wurde bereits in England gefilmt, allerdings mussten die Dreharbeiten wegen der Covid-19-Pandemie Mitte März unterbrochen werden. Der Film soll am 10. Juni 2021 in die deutschen Kinos kommen. (dk)