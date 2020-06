München: Gruppe prügelt auf zwei junge Männer ein

Die mutmaßlichen Täter sollen wahllos auf ihre beiden Opfer eingeschlagen und sie getreten haben (Bild: fsHH / pixabay

Die Münchner Polizei informierte am Mittwoch über eine brutale Attacke mit mutmaßlich homophobem Hintergrund, die sich über eine Woche zuvor – am Dienstag, den 2. Juni – in der Tierparkstraße im Stadtteil Harlaching ereignete.



Laut Polizeibericht wurden zwei 20- und 22-jährige Münchner von einer Gruppe von fünf bis zehn Männern beleidigt und angegriffen. Die mutmaßlichen Täter sollen wahllos auf ihre beiden Opfer eingeschlagen und sie getreten haben. Die jungen Männer wurden dadurch leicht verletzt. Gegen Mitternacht erstatteten sie auf der Polizeiinspektion 15 in Sendling eine Anzeige wegen dieser Taten.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei. das für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen. "Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch ein mögliches LGBT feindliches Motiv", heißt es in der Pressemitteilung.



Die Polizei sucht nun die Täter wegen Körperverletzung. Der Haupttäter wird in der Mitteilung wie folgt beschrieben: "ca. 18 Jahre alt, ca. 174 cm groß, Drei-Tage-Bart, südländisches Aussehen; schwarze Joggingjacke, weißes Muskelshirt, schwarze Jogginghose".



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. (089) 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)