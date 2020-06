Checkpoint BLN sucht Person für Öffentlichkeitsarbeit

Heute, 04:11h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für ihr Kooperationsprojekt "Checkpoint BLN" eine



Person für Öffentlichkeitsarbeit



in Teilzeit (50%) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins ist ein niedrigschwelliger Checkpoint entstanden für schwule, bisexuelle und andere Männer, die Sex mit Männern haben sowie für trans* und inter* Personen mit/ohne Drogenkonsum, mit ohne Migrations-/Fluchterfahrung. Der Checkpoint BLN ist ein Kooperationsprojekt u.a. von Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin und niedergelassenen Ärzt*innen in der HIV Versorgung. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden, Impfungen wird auch die medizinische Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen sowie PrEP und PEP an aktuell 5 Tagen/Woche angeboten.



Aufgaben:

• Steigern der Sichtbarkeit des Angebots des Checkpoint BLN auf verschiedenen Kanälen (Soziale Medien, Printmedien, Rundfunk und Homepage)

• Pflegen und Aufrechterhalten der Beziehungen zu Medien und der Community

• Sicherstellen der Markenkonsistenz in Bezug auf Sprache, Angebote und Corporate Design

• (Mit-)Organisieren und Bewerben von Veranstaltungen

• Ggf. Erstellen von Podcasts und Videos zum Thema sexuelle Gesundheit von queeren Menschen

• Auftritte in sozialen Medien pflegen und aktualisieren

• Homepage pflegen (z.B. Software-Updates, Inhalte auf ihre Aktualität prüfen, Anpassungen durchführen, Management des online Terminbuchungstools)

• Verwalten von Presseanfragen

• Mitgestaltung von Flyern und Koordinierung von deren Übersetzung in andere Sprachen

• Gestalten von Anzeigen für Printmedien

• Berichterstattung in den Medien verfolgen und ggf. initiieren



Voraussetzungen

• Kenntnisse in Wordpress

• Kenntnisse in Photoshop und Illustrator

• Fachwissen bzgl. verschiedener sozialer Netzwerke, u.a. Facebook, Instagram, Twitter

• Kenntnisse in den Bereichen HIV/Aids, Safer-Sex-Strategien, Substanzkonsum, Safer Use und Harm Reduction

• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

• Kreative Fähigkeiten

• Teamfähigkeit, Engagement und Flexibilität

• Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (C1 und höher)

• LSBTI* Lebensweltkenntnisse



Erwünscht

• Kenntnisse in Projektmanagment

• Weitere Sprachkenntnisse



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von trans* und inter* Menschen, Menschen mit HIV und Menschen mit Migrationserfahrung.



Aussagekräftige Bewerbungen

bis 30.06.2020 (Posteingang) mit Kennwort A3/2020/05 an

• per E-Mail: oder

• per Post: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin

Bei Fragen bitte E-Mail an oder .