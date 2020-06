Rumänien: Thematisierung von Geschlechtsidentität an Schulen verboten

Heute, 17:02h, noch kein Kommentar

Der rumänische Senat hat am Dienstag für einen Änderungsantrag zum Bildungsgesetz gestimmt, der Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen "Aktivitäten" verbietet, die die "Theorie von Geschlechtsidentität verbreiten".



Konkret gehe es um die "Theorie oder Ansicht, dass das Geschlecht (Gender) ein unterschiedliches Konzept vom biologischen Geschlecht (Sex) ist und die beiden nicht immer übereinstimmen." Ferner seien Aktivitäten gegen "moralische Normen" zu verbieten.



Kritiker*innen befürchten, dass der vage formulierte Gesetzestext etwa zur Abschaffung von Geschlechterforschung oder Aufklärungsunterricht zur Gleichberechtigung von Mann und Frau führen könnte und nur noch "klassische" Geschlecherrollen gelehrt werden dürften. Schüler*innen und Studierenden-Vertretungen sowie mehrere Universitäten haben den Entwurf inzwischen in Stellungnahmen zudem als Angriff auf die freie Meinungsäußerung und die Autonomie von Universitäten kritisiert.

"Auslöschung" von trans Personen befürchtet

Die queere Organisation MozaiQ sprach von einer "direkten Attacke auf die Transgender-Community", die weiter marginalisiert werde, obwohl sie schon von massiver Diskriminierung betroffen sei. "Ich fühle mich wütend, ich fühle mich ausgelöscht", sagte Antonella Lerca Duda aus dem MozaiQ-Vorstand. "Der rumänische Staat sagt mir, dass ich nicht existiere. Kein Politiker hat das Recht, über meine Identität zu entscheiden", so Duda, die auch Präsidententin der ersten Organisation für die Rechte von Sexarbeiter*Innen ist.



In einer weit verbreiteten Petition an den rumänischen Präsidenten fordert MozaiQ, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Es widerspreche dem Prinzip der Nicht-Diskriminierung und schaffe ein "Informationsvakuum, das direkte Auswirkungen auf junge LGBT" haben und zu Mobbing in Schulen und der Bestrafung von Lehrenden führen werde.



Das Gesetz schaffe ein "feindliches Klima für LGBTI-Jugendliche" trotz alarmierender Zahlen, so MozaiQ: Jeder zweite junge Mensch verstecke in Rumänien seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität. Jede fünfte trans Person erlebe körperliche, teils sexuelle Gewalt. Mit dem Gesetzesantrag verfolge das Land ausgrenzende Wege der Nachbarn Polen und Ungarn: Während Polen Zonen "frei" von "LGBT-Ideologie" schafft und ein Verbot von Sexualerziehung debattiert, hatte Ungarn Geschlechterforschung an Universitäten verboten und die rechtliche Anerkennung von trans Personen abgeschafft (queer.de berichtete).

Legt Johannis Veto ein?



Der PNL-Politiker Klaus Johannis ist seit 2014 der fünfte Präsident Rumäniens und wurde im letzten Jahr im Amt bestätigt

Das neue Bildungsgesetz hatte schon vorab für Kritik gesorgt, da das Parlament unter dem Einfluss der rumänisch-orthodoxen Kirche für einen Ergänzungsantrag stimmte, wonach Eltern künftig eine Zustimmungspflicht zur Sexualkunde an Schulen haben. Der neue Antrag im Senat war ohne Vorankündigung von der kleinen Volksbewegungspartei (PMP) eingebracht worden und erhielt 81 Ja-Stimmen vor allem von Sozialdemokraten (PSD) und Liberalen (ALDE), 22 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen (u.a. von der rechtsliberalen PNL).



Für Donnerstag rief die queere Organisation Accept zusätzlich zu der Petition zu einem Flashmob vor dem Sitz des Präsidenten auf. Das Portal digi24.ro meldete am Mittwochnachmittag "exklusiv", Klaus Johannis habe bereits beschlossen, die "Gender"-Passage nicht zu unterzeichnen. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der deutschstämmige Präsident hatte in den letzten Jahren immer wieder für Respekt gegenüber sexuellen Minderheiten geworben, etwa rund um das (gescheiterte) Referendum, das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen in der Verfassung zu verankern (queer.de berichtete). (nb)