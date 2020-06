"Prince Charming Gay Cruise" startet schon im Juli 2020

Heute, 09:41h, noch kein Kommentar

Der Lockdown nach Corona ist weitgehend vorbei und viele fragen sich, wohin es im Sommerurlaub 2020 gehen soll? Markus und Tom haben ein Angebot: "Wenn wir es schaffen, in nur drei Wochen (bis zum 4. Juli) 30 Buchungen zu erhalten, dann stechen wir schon am 25. Juli gemeinsam in See", so die beiden Initiatoren von "Prince Charming Gay Cruise" aus der Schweiz. Der Hintergrund: Viele Schiffe stehen wegen Corona dieses Jahr still und warten darauf, gechartert zu werden. "Wir wollen diese Chance ergreifen und können dadurch auch günstigere Preise als auf diesen Schiffen üblich anbieten", erklärten die Organisatoren.



Das Format ist als Mischung aus einer klassischen Kreuzfahrt und einer privaten Motor-Yacht geplant. Wem das eine zu viel Massentourismus ist und das andere das Budget nicht zulässt, ist bei "Prince Charming" genau richtig: Auf den Boutique-Schiffen finden 39 Gäste Platz, die Kabinen sind stylish und komfortabel gestaltet, gecruist wird in der kroatischen Adria zwischen Split und Dubrovnik.



Etwas für jeden Geschmack dabei

Morgens bis nachmittags ist das Schiff meist unterwegs beim Insel-Hopping mit Stopps in Buchten und Nationalparks. Hier kann jeder direkt von Bord aus ins kristallklare Wasser springen. Danach wird in einem der unzähligen Häfen festgemacht. Dort haben die Gäste Zeit für Kultur und um die pittoresken Altstädte zu erkunden, sportlich an Land unterwegs zu sein und lokale Gaumenfreuden zu genießen. Auch Bars und Kneipen sollen unsicher gemacht werden.

"Community steht bei uns an erster Stelle", so die Veranstalter. Alle Reisen sind "ALL GAY", und so kommt jeder einfach, aber ohne Zwang in Kontakt mit Gleichgesinnten. Gute Stimmung, Spaß, Kommunikation, Lebensfreude, vertiefte Unterhaltungen oder stille Momente allein mit dem Meer: Die Kultur bei "Prince Charming" ist stets offen und positiv, so dass sich jeder ungezwungen wohlfühlen kann.



"Prince Charming" richtet sich an schwule Männer, die die schönen Dinge im Leben schätzen: gute Gesellschaft, exklusive Atmosphäre an Bord des Schiffs und schöne Destinationen. Jeder, egal ob Single, mit Partner oder mit Freunden, kann so eine unvergessliche Zeit erleben. (cw)