Queere Aktivist*innen fordern Solidarität mit Geflüchteten

Die Gruppe "Queers 4 Evacuation" ruft in einem Offen Brief dazu auf, besser mit queeren und nicht-queeren Geflüchteten umzugehen. "Solidarität ist für uns universal. Sie hört weder an den deutschen noch an den europäischen Grenzen auf. Sie endet nicht bei der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung", heißt es in dem Brief, der an die queerpolitischen Sprecher*innen aller Bundestagsfraktionen, die diesen Posten haben, adressiert ist – konkret also an Doris Achelwilm (Die Linke), Jens Brandenburg (FDP), Karl-Heinz Brunner (SPD) sowie Sven Lehmann und Ulle Schauws (beide Grüne). Außerdem sandten die Initator*innen den Brief an Alexander Vogt, den langjährigen Bundeschef der Lesben und Schwulen in der Union (LSU).



200 Organisationen und Einzelpersonen haben den Brief unterzeichnet. Dazu zählen etwa die CSD-Vereine in Erfurt, Leipzig und Weimar, der Lambda Bundesverband oder der schwule Checkpoint Mann-O-Meter in Berlin. Zu den Einzelunterzeichnenden gehört Dr. Ulrich Klocke, ein Sozialpsychologe an der Humboldt-Universität zu Berlin, der zu LGBTI-Rechten forscht und beispielsweise auch das Faltblatt "Wie können wir Homo- und Transphobie bei Kindern und Jugendlichen abbauen?" für Lehrende herausgegeben hat (queer.de berichtete).

Beklagt wird, dass sich an den europäischen Außengrenzen eine "humanitäre Katastrophe" ereigne, die mit der Corona-Krise drohe, "endgültig zu eskalieren". "Die Ignoranz der europäischen Staaten ist beschämend", heißt es. Aber auch die Lage in den Sammelunterkünften in Deutschland sei "desolat".

Antirassismus und Intersektionalität wichtig

Gerade queere Menschen würden durch die augenblickliche Lage hart getroffen. Allerdings betonen die Unterzeichnenden auch: "Genauso solidarisch erklären wir uns mit nicht-queeren geflüchteten/flüchtenden oder migrierenden Menschen. Wir sind überzeugt davon, dass queere Politik verschwestert sein muss mit anderen Kämpfen für Selbstbestimmung." Queere Politik müsse stets antirassistisch und intersektional sein; sie müsse also jegliche Diskriminierung bekämpfen und nicht nur Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.



Konkret wird die Evakuierung griechischer Flüchtlingslager gefordert. Deutschland solle zudem Geflüchtete dezentral unterbringen. Außerdem müssten Geflüchtete uneingeschränkt Zugang zum Gesundheitssystem haben und das Grundrecht auf Asyl müsse ebenso gewährleistet sein wie sichere Fluchtwege. Zusammenfassend heißt es: "Wir fordern ein menschenwürdiges Leben für alle!" (dk)



In diesen Minuten vor Lesbos:

Die griechische Küstenwache hat einem Boot den Motor geklaut und das Boot auf dem Wasser zurückgelassen. Keine Rettung in Sicht. Man kann sich nur schämen für diese europäischen Außengrenzen. #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/J7vGorGOHi Erik Marquardt (@ErikMarquardt) June 22, 2020 Twitter / ErikMarquardt | Der Europaagebordnete Erik Marquardt beklagt die Situation auf Lesbos