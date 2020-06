England: Community trauert um drei getötete Schwule

James Furlong, Joe Ritchie-Bennett und David Wails (v.l.n.r.) verloren am Samstagabend ihr Leben

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag sind am Samstagabend in Reading drei schwule Männer getötet worden. Ein aus Libyen geflohener 25-Jähriger erstach laut britischen Medien gegen 19 Uhr den Wissenschaftler David Wallis, den Geschichtslehrer James Furlong und Joe Ritchie-Bennett, der für ein Pharmaunternehmen arbeitete. Die drei Freunde hatten in einem Park gesessen. Drei weitere Personen seien nach dem Angriff verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, von denen zwei aber inzwischen wird entlassen worden seien. Der mutmaßliche Täter war noch am Tatort festgenommen worden.

Direktlink | Ausführlicher Bericht über die Opfer im öffentlich-rechtlichen Sender Channel 4

Wegen der Nationalität des Verdächtigen gingen viele sofort von einem Terroranschlag aus. Am Sonntagmorgen gaben auch die Behörden bekannt, dass wegen Terrorverdachts die Anti-Terror-Polizei die Ermittlungen übernommen habe. Das Motiv der Tat ist aber noch völlig unklar. Zunächst war von einer zufälligen Auswahl der Opfer ausgegangen worden. Die "Daily Mail" schreibt inzwischen, dass Ermittler Homophobie als Motiv nicht ausschließen.



Der verhaftete Mann soll 2012 in Großbritannien Asyl beantragt haben, weil er in Libyen "kein strikt religiösen Leben" geführt habe und deshalb von Islamisten bedroht worden sei. Er soll außerdem an psychischen Problemen leiden. Vor einigen Jahren soll er laut Verwandten eine religiöse Britin getroffen haben und zum Christentum konvertiert sein. Dem Inlandsgeheimdienst MI5 soll der Verdächtige bereits vor der Tat bekannt gewesen sein.



Nachdem die Identität der Opfer am Montag bekannt gegeben wurde, legten viele Trauernde Blumen von dem Blagrave Arms ab, Readings bekanntester Schwulenkneipe. Die Opfer sollen Stammkunden des Pubs gewesen sein, vor dem sich am Montag 100 Menschen zu einer Trauerkundgebung versammelten. Anwohner*innen sammelten binnen weniger Stunden zudem tausende Pfund ein, um ein Denkmal für die drei Männer zu errichten und die Beerdingskosten zu tragen.

Direktlink | Schweigeminute an der Schule des getöteten Lehrers James Furlong

Die CSD-Veranstalter*innen erklärten via Twitter, sie würden Familie und Freund*innen der Opfer zur Seite stehen. "Liebe verbindet und wir müssen als Gemeinschaft zusammenkommen. Wir müssen füreinander da sein", heißt es in einer Botschaft von Martin Cooper, dem Chef des CSD-Vereins. Gegenüber Medien erklärte Cooper, dass er mit den Getöteten persönlich befreundet gewesen sei. (dk)