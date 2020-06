Thomas Beattie: "Ich konnte nicht ewig so lügen"

Auf Facebook und Instagram zeigt sich Thomas Beattie am liebsten mit freiem Oberkörper (Bild: Thomas Beattie / facebook

Heute, 05:36h, noch kein Kommentar

In einem Beitrag für den US-Sportsender ESPN hat sich der ehemalige Profifußballer Thomas Beattie als schwul geoutet. "Ich konnte nicht ewig so lügen", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Gesprächsprotokoll. "Normalerweise bin ich ein sehr sozialer Mensch, aber ich wurde unsozial, um Situationen zu vermeiden, die mich entlarven konnten", beschreibt der 33-jährige Engländer darin sein jahrelanges Versteckspiel.



Beattie begann seine Karriere im Alter von zehn Jahren in der Jugendmannschaft des Hull FC. Mit 19 Jahren zog er mit einem Stipendium in die USA und spielte College-Fußball, bevor er in Schottland, Norwegen und Kanada auf professioneller Ebene spielte. Zuletzt stand er von 2014 bis 2015 beim Warriors FC in Singapur unter Vertrag.

Eine schwere Kopfverletzung beendete seine Karriere

Seine Fußballkarriere musste der Engländer nach einer schweren Kopfverletzung beenden, blieb jedoch in Singapur. Seitdem machte er als Model und Unternehmer von sich reden. Im vergangenen Jahr er wurde vom Magazin "Cleo" zu einem der attraktivsten Junggesellen Singapurs gekürt.



"Ich habe viele Seiten, und eine davon ist, dass ich schwul bin", erklärte Beattie nun gegenüber ESPN. Während seiner aktiven Karriere habe er nie an ein Coming-out gedacht, ergänzte er gegenüber dem amerikanischen LGBTI-Magazin "Advocate". "Ich hatte buchstäblich das Gefühl, ich musste mich für eine Seite entscheiden – für die Person, die ich bin, oder für den Sport, den ich schon immer liebte."

Ehemaligen Teamkollegen reagierten "großartig"

Gegenüber Familie und Freunden habe er sich bereits vor drei Monaten geoutet, erklärte Beattie weiter. Auch mit früheren Teamkollegen habe er gesprochen. Die Reaktionen seien "großartig" gewesen: "Sie wissen, dass ich immer noch derselbe bin. Es ist erfrischend, es ihnen zu sagen." Nun sei er an die Öffentlichkeit gegangen, um "Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie ich es war, mehr Unterstützung zu geben".



Beatties Coming-out ist auch ein wichtiges Signal für die LGBTI-Community in Singapur. In dem südostasiatischen Stadtstaat können homosexuelle Handlungen nach dem Gesetz immer noch mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Eine Klage gegen den selten angewandten Paragrafen, der noch aus der britischen Kolonialzeit stammt, war zuletzt im März gescheitert (queer.de berichtete).



Thomas Beattie ist weltweit erst der zehn Profifußballer, der sich als schwul geoutet hat. Die meisten wagten der Schritt erst nach Beendigung ihrer Karriere. Der Anfang machte Justin Fashanu (England, 1990), der 1998 Selbstmord verübte. Es folgten Olivier Rouyer (Frankreich, 2008), Anton Hysén (Schweden, 2011), David Testo (USA 2011), Robbie Rogers (USA, 2013) Thomas Hitzlsperger (Deutschland 2014), Collin Martin (USA 2018), Matt Pacifici (USA, 2019) und Andy Brennan (Australien, 2019). (cw)