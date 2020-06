CSD Wien verteidigt geplanten Autokorso

Kevin Prichard Photography / flickr) In Wien werden am Samstag Autos und Regenbogenfahnen den Ring "andersrum" unsicher machen (Bild:

Die Organisator*innen der Regenbogenparade Wien haben am Freitag ihren Plan verteidigt, wegen der Corona-Einschränkungen die CSD-Parade am Samstag durch einen Autokorso zu ersetzen. Der Vorschlag war auf Kritik gestoßen, unter anderem weil der Pride eigentlich umwelt- und klimafreundlicher gestaltet werden sollte. Bei dem von den Aktivist*innen "Regenbogen-Corso" getauften Event sollen knapp 200 Fahrzeuge am Samstag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr fünfmal "andersrum" den Ring im Stadtzentrum umrunden (also gegen die Fahrtrichtung). Die LGBTI-Parteigruppe Grüne Andersrum Wien erklärte, dass diese Art der CSD-Demo ein "völlig falsches Signal" sei.



Zwar erkannte der CSD-Verein an, dass es beim Thema Klimafreundlichkeit beim Pride "noch Luft nach oben" gebe. Im konkreten Fall sei die Situation aber "leider ein bisschen komplizierter". Der Autokorso sei angemeldet worden, "als noch nicht klar war, wie es mit Corona weitergeht und als wir jederzeit mit neuen Verschärfungen der Maßnahmen rechnen mussten". Außerdem werde "in manchen Ländern jetzt schon v.a. Schwulen die Schuld an der Verbreitung des Virus' in die Schuhe geschoben – wir dürfen keinesfalls zulassen, dass [der] Pride der Grund für eine zweite Welle wird. Also haben wir die Gesundheit bedingungslos vorangestellt, um jede Möglichkeit, zu nah an andere Teilnehmer*innen zu kommen, zu verhindern."

CSD-Verein: Normaler Samstagnachmittagsverkehr ist schlimmer

Aus Umweltsicht gebe es aber auch gute Nachrichten: "Unterm Strich ist die Klimabilanz des Regenbogen-Corsos zweifellos positiv. Denn wer schon einmal zwischen 17:00 und 18:30 Uhr auf der Ringstraße war und den Verkehr dort erlebt hat, weiß: Der Regenbogen-Corso wird mit Sicherheit weniger Verkehr bedeuten." Mit Blick auf die grüne Kritik erklärten die Aktivist*innen: "Leider schaffen es manche nicht, über die Symbolik hinauszusehen."



Dazu gab es einen Seitenhieb auf die schwarz-grüne Bundesregierung in Wien, die "absolut gar nichts von Relevanz durchsetzen" könne. LGBTI-Aktivist*innen hatten die erste österreichische Regierung unter Beteiligung der Grünen bereits mehrfach scharf kritisiert (queer.de berichtete). "Wozu sich die Grünen Andersrum Wien übrigens nicht kritisch geäußert haben", so der Wiener CSD-Verein süffisant.



Anders als die Pride-Veranstalter*innen der Bundeshauptstadt reagierte übrigens der CSD-Verein der Landeshauptstadt Kärntens auf die Corona-Krise: In Klagenfurt findet am Samstag ein Fahrrad-CSD statt. (dk)