Öffnung der Ehe vor drei Jahren beschlossen

Vor drei Jahren konnten LGBTI-Aktivist*innen ihre alten Schilder endlich einmotten (Bild: LSVD Berlin-Brandenburg)

Von Dennis Klein

Heute, 11:30h,

Genau vor drei Jahren hat der Deutsche Bundestag gegen 9 Uhr morgens die weitgehende Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht beschlossen. In einer freien Abstimmung votierten 393 Abgeordnete dafür, 226 waren dagegen – alle Gegenstimmen kamen aus der Union, die damals fast die Hälfte der Abgeordneten stellte (die AfD war noch nicht im Bundestag). Ein Viertel der CDU/CSU-Fraktionsmitglieder stimmte gegen die christdemokratische und christsoziale Mehrheitsmeinung und für die Gleichbehandlung, darunter auch der damalige Kanzleramtschef und heutige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die damalige Verteidigungsministerin und heutige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (queer.de berichtete).

Direktlink | Die einstündige Bundestagsdebatte und Abstimmung, die das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben beendete

Noch eine Woche vor der Abstimmung hätte praktisch niemand darauf gewettet, dass die Ehe-Öffnung so schnell kommt. Es schien, als ob die Ehe für alle zum Wahlkampfthema für die Bundestagswahl am 24. September werden würde. Alle möglichen Koalitionspartner der Union, also SPD, FDP und Grüne, versprachen ihren Wähler*innen bereits, keine Koalition ohne Ehe für alle eingehen zu wollen.

"Brigitte"-Interview sorgte für Umschwung

Ein Interview der Frauenzeitschrift "Brigitte" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) änderte alles: Die Regierungschefin erklärte am Abend des 26. Juni, sie könne sich eine Abstimmung ohne Fraktionszwang zum Thema vorstellen (queer.de berichtete). Am Morgen des 27. Juni kündigte die SPD dann an, die Abstimmung noch in dieser Sitzungswoche – der letzten vor der Bundestagswahl – durchführen zu wollen. Dafür lag bereits der Entwurf des Bundesrates vor, der eigentlich schon von der Länderkammer aufgegeben worden war (queer.de berichtete). Nur drei Tage später war die Sache dann gelaufen. Feinde der Gleichstellung – wie der damalige Innenminister Thomas de Maizière oder die katholische Kirche – wurden von diesem ungewohnten Tatendrang völlig überrumpelt.



Heute vor drei Jahren hat der Bundestag die #Ehefüralle geöffnet Und siehe da: Das Abendland ist nicht untergegangen. Deutschland ist schlichtweg ein Stück glücklicher geworden https://t.co/LV1bwSrE70 pic.twitter.com/y0feTfgUZp Sven Lehmann (@svenlehmann) June 30, 2020 Twitter / svenlehmann | Der Grünenpolitiker Sven Lehmann twitterte schadenfreudig ein Bild der Bundestagsbesucherin Beatrix von Storch, die bei der Öffung der Ehe völlig verdutzt dreinschaut – heute hetzt die AfD-Politikerin als Bundestagsabgeordnete fast ununterbrochen gegen LGBTI-Rechte

Kanzlerin Merkel stimmte zwar gegen die Ehe für alle. Später zeigte sie sich aber zufrieden damit, dass das ihre Partei spaltende Thema endlich vom Tisch ist (queer.de berichtete). Am Ende wollte nicht einmal mehr Bayern gegen die Gleichbehandlung klagen (queer.de berichtete). 2001 hatte der Freistaat gemeinsam mit Sachsen und Thüringen noch versucht, die Einführung von Lebenspartnerschaften zu verhindern – freilich vergebens.

Nächste Schritte: Artikel 3 und Gleichbehandlung und Regenbogenfamilien

Der Berliner CDU-Politiker Jan-Marco Luczak, der als erster christdemokratischer Abgeordneter offen die Ehe für alle gefordert hatte, erklärte am Montag, er freue sich "riesig über den großen Erfolg der Öffnung der Ehe, zu dem ich einen kleinen Beitrag leisten konnte". Weiter erklärte der 44-Jährige: "Die Ehe für alle ist ein klares Bekenntnis, dass homosexuelle Menschen ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind und ein Recht darauf haben, in unserem Land so zu leben und zu lieben wie sie wollen."



Da das "leider" nicht alle so sehen würden, fordert er nun seine Partei auf, auch in einer anderen Frage nachzugeben – bei der Aufnahme des Merkmals sexuelle Identität in den Antidiskriminierungsartikel des Grundgesetzes. "Kein Mensch darf in unserem Land aufgrund seiner sexuellen Identität ausgegrenzt, verfolgt oder diskriminiert werden. Das muss auch in unserer Verfassung klar zum Ausdruck kommen", so Luczak. "Daher setze ich mich für die Aufnahme des Schutzes der sexuellen Identität in Art. 3 Absatz 3 Grundgesetz ein. Das Grundgesetz beinhaltet die für unsere Rechtsordnung prägenden Werte und Prinzipien und hat eine wichtige Leitbildfunktion. Eine solche Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz, wäre ein starkes Signal für eine offene und freiheitliche Gesellschaft und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung."



Jan-Marco Luczak gehört zu jenen CDU-Politikern, die LGBTI-Rechte gerne voranbringen wollen (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Es besteht Hoffnung auf Erfolg: Bei einer Debatte im letzten Herbst hatten Politiker seiner Fraktion bereits erstmals Entgegenkommen signalisiert (queer.de berichtete).



Auch LGBTI-Aktivist*innen sehen noch viele Baustellen. Sie weisen etwa darauf hin, dass es noch immer direkte Diskriminierung von homosexuellen Ehe-Paaren gebe: Konkret geht es darum: Wenn eine verheiratete lesbische Frau ein Kind bekommt, wird die Ehepartnerin nicht direkt als Mit-Mutter anerkannt, sondern muss den bürokratischen Weg der Stiefkindadoption gehen. Zuletzt verschärfte der Bundestag sogar die Diskriminierung lesbischer Frauen mit dem sogenannten Adoptionshilfe-Gesetz in dieser Frage (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivst*innen appellieren daher an den Bundesrat, das Gesetz am Freitag zu stoppen.