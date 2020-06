TV-Sender der Muslimbruderschaft: Tötet Schwule!

Hala Samir macht deutlich, dass sie Homosexuelle am liebsten ausmerzen würde

Heute, 12:32h,

Ein in Istanbul ansässiger Sender der sunnitisch-islamistischen Muslimbruderschaft aus Ägypten hat in einer Sendung vom 16. Juni für die Ermordung von schwulen Männern geworben. Das berichtet die in Washington beheimatete Nichtregierungsorganisation "Middle East Media Research Institute" (MEMRI), die Medien im Nahen Osten analysiert. MEMRI veröffentlichte auch ein Video der Aufforderung mit englischen Untertiteln.



In dem Video von Watan TV ist eine Tirade der ägyptischen Moderatorin Hala Samir zu sehen. Demnach habe Mohammed angeordnet, dass Homosexuelle ermordet werden müssten. "Tötet den Aktiven und den Passiven", so Samir auf Arabisch. "Fragt nicht: 'Bist du aktiv oder passiv?' Tötet einfach beide."



Unter Mohammeds Anhängern habe es lediglich eine Debatte über die Art und Weise gegeben, wie Homosexuelle getötet werden sollten. "Einige sagen, sie sollen lebendig verbrannt werden", erklärte die Moderatorin. "Andere sagten, Homosexuelle sollten von einem hohen Ort hinuntergestürzt und dann gesteinigt werden." Berichte über derartige Tötungen gab es vor einigen Jahren im Gebiet der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (queer.de berichtete). Wiederum andere würden ausschließlich eine Steinigung empfehlen, so Samir weiter.

Auch lesbische Handlungen seien verboten, fuhr die Moderatorin fort. Zudem akzeptiere sie nicht, wenn sich Menschen mit dem englischen Begriff "gay" bezeichneten. "Nein, du bist ein Homosexueller, ein Sodomit und eine Lesbe", so Samir sichtlich aufgebracht.

Die Muslimbruderschaft war vor rund 100 Jahren in Ägypten gegründet worden. Ihren größten Erfolg erzielte die Gruppe 2012, als Muslimbruder Mohammed Mursi zum Präsidenten gewählt wurde. Ein Jahr später putschte sich das Militär an die Macht und stufte die Muslimbruderschaft als Terrororganisation ein.



Für sexuelle Minderheiten machte der Regierungswechsel übrigens keinen Unterschied: Das Militärregime geht genauso hart gegen Homosexuelle vor. Letztes Jahr wurde sogar ein TV-Moderator zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er mit dem Interview eines Schwulen "Werbung" für Homosexualität gemacht habe (queer.de berichtete).



Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hatte seit dem Militärputsch verfolgten Mitgliedern der Muslimbruderschaft angeboten, sich in seinem Land niederzulassen. Mehr als vier Fünftel der Türken gehören wie die Muslimbrüder der sunnitischen Glaubensrichtung an.



Samirs Show auf Watan TV ist durchaus populär: Allein auf Youtube verbuchen mehrere ihrer Shows Hunderttausende Aufrufe. (dk)