München: 51-Jähriger beim Sex-Date in die Falle gelockt

Sex-Dates sind auch dann nicht sicher, wenn man sich mit einem Unbekannten in dessen vermeintlicher Wohnung verabredet: Am Mittwoch gegen 00:30 Uhr wurde die Münchener Polizei über einen Überfall auf einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg informiert.



Nach ersten Ermittlungen verabredete sich der 51-Jährige über ein Dating-Portal mit einem ihm unbekannten jungen Mann zu einem Treffen in der Ottobrunner Straße. Nachdem sich die beiden vor Ort trafen, gingen sie in einen Kellerraum eines dortigen Hauses. Dort warteten allerdings bereits drei weitere Personen.

Auch der PKW des Opfers wurde gestohlen

Die Gang forderte nun unter Schlägen und verbalen Drohungen die Wertsachen des 51-Jährigen. Während dieser von drei der Täter festgehalten wurde, suchte seine Verabredung den Pkw des schwulen Opfers nach Wertsachen ab.



Im weiteren Verlauf begaben sich alle Täter zusammen mit dem 51-jährigen zurück zur Straße, wo dieser bei einem zufällig vorbeifahrenden Pkw auf sich aufmerksam machen konnte, dessen Fahrer den Polizeinotruf alarmierte. Daraufhin flüchteten die vier unbekannten Täter.



Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen über fünf Streifen beteiligt waren, blieben ergebnislos. Im Anschluss konnte festgestellt werden, dass der Skoda des 51-Jährigen ebenfalls nicht mehr vor Ort war. Das Opfer erlitt diverse leichte Verletzungen und begab sich selbständig in Behandlung.

Die Räuber trugen Mund- und Nasenschutz

Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben:



"Täter 1 (Verabredung): Männlich, ca. 22 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, dunkle glatte Haare, kein Bart, heller Teint, südländische Erscheinung, sprach deutsch ohne Akzent, rundes Gesicht; bordeaux-rote knielange Sporthose, gemustertes dunkelfarbenes T-Shirt



Täter 2: Männlich, ca. 26 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sportliche Figur, dunkelblonde Haare, osteuropäischer Typ, sprach deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent; kurze Hose, Freizeitkleidung, trug Mund- und Nasenschutz



Täter 3: Männlich, ca. 19 Jahre alt, 175 cm groß, südländischer Typ, mit dunklerer Hautfarbe, braune Augen, schwarze Haarfarbe; dunkel kurze Hose, dunkles T-Shirt, trug Mund- und Nasenschutz



Täter 4: Männlich, helle mittelblonde Haare; Freizeitlook, kurze Hose, T-Shirt und trug Mund- und Nasenschutz."



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. (089) 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Erst vor wenigen Tagen wurde ein 34-Jähriger schwuler Mann in Berlin., der sich mit einem anderen Mann über eine Dating-App verabredet hatte, von drei Männern in seiner Wohnung bedroht und beraubt (queer.de berichtete).