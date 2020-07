Einer der schönsten Coming-out-Filme zum Wiederverlieben

Von Dieter Oßwald

Die beiden Teenager Jamie und Ste gehen zusammen zur Schule, wohnen Tür an Tür in einem grauen Vorstadt-Wohnsilo – und gemeinsam entdeckt das Duo so langsam und (un)sicher sein Schwulsein: erste Sehnsucht, erster Kuss, das heimliche Blättern in einem Homoheft, der verschämte Gang in eine schwule Bar, die eigenen Zweifel, die Anfeindungen von Freunden und Familie – und natürlich das erste Mal.

Jamie ist der sensible Softie mit einer Schwäche für Muscials und einer Abneigung für Fußball, der bei seiner alleinerziehenden Mutter lebt. Kumpel Ste ist der harte Typ, der Kicken und Boxen liebt, doch von Vater und Bruder bisweilen schon mal verprügelt wird. Und dann ist da noch die Nachbarin Lea, ein durchgeknalltes Girlie, das den beiden Jungs erst eifersüchtig Steine in den Weg legt, aber dann doch noch (fast!) lesbisch werden will.

Angenehme Leichtigkeit und verblüffende Sensibilität



Poster zum Film: "Beautiful Thing" gibt es vom 9. Juli bis 6. August 2020 exklusiv auf VoD auf salzgeber.de

Last not least gibt's noch Jamies Mutter, die träumt vom eigenen Pub, liebt ihren Sohn – und kippt fast aus den Hausschuhen, als sie beim Stöbern in seinem Schlafzimmer die Gay-Gazette entdeckt.



Einmal mehr erweisen sich Frauen als die besseren Regisseure für queere Stoffe. Kinoneuling Hettie MacDonald hat "Beautiful Thing" bereits für die Bühne inszeniert. "Menschen müssen träumen können, sie sollten daran glauben können, dass ihre Träume wahr werden", beschreibt sie ihre Absichten.



Die beide Jung-Mimen spielen ihre unterschiedlichen Rollen mit angenehmer Leichtigkeit und verblüffender Sensibilität. Da ist nichts plump oder peinlich, und wenn sich die beiden am Schluss verliebt in den Armen liegen und im Vorstadt-Ghetto eng umschlungen tanzen, ist das so poetisch wie ergreifend – selbst das Boulevardblatt "Daily Mail" schmolz einst dahin und schwelgte: "herzerweichend und bewegend".



Very good, dass dieses Juwel des british cinema in einer neuen HD-Fassung herausgekommen ist!



Vimeo / Salzgeber Club | Offizieller Trailer zu "Beautiful Thing" und Möglichkeit, den Film direkt anzuschauen

Beautiful Thing, Drama. Großbritannien 1996. Regie: Hettie Macdonald. Darsteller: Glen Berry, Scott Neal, Linda Henry. Laufzeit 87 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Digital restaurierte Fassung vom 9. Juli bis 6. August 2020 exklusiv im Salzgeber Club als Video on Demand