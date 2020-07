Transfeindlichkeit: Strafanzeige gegen Boris Palmer

Heute, 07:54h,

Die Stuttgarter LGBTI-Aktivistin und Grünen-Politikerin Maike Pfuderer hat eine Strafanzeige gegen ihrer Parteifreund Boris Palmer angekündigt. Der Tübinger Oberbürgermeister habe sich "mindestens einer Beleidigung schuldig gemacht", erklärte die lesbische trans Frau gegenüber queer.de. Sie werde den Vorgang am Montag "der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Überprüfung übergeben".



Maike Pfuderer ist stellvertretende Sprecherin der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik (Bild: privat)

Die Anzeige ist eine Reaktion auf Kommentare Palmers auf dessen Facebook-Seite. Dort hatte der Tübinger OB am Sonntag seinen umstrittenen FAZ-Gastbeitrag "Entspannt euch!" erneut gepostet. In dem Text aus dem Jahr 2015 hatte er LGBTI-Aktivist*innen aufgerufen, verbal abzurüsten: Man solle nicht sofort den "Vorwurf der Homophobie" auspacken, wenn jemand am Adoptions- oder Ehe-Verbot für Schwule und Lesben festhalte (queer.de berichtete). Statt "Überreaktionen" und "geradezu jakobinischer Verdammnis" empfehle er den "aufgeklärten Diskurs".



Auf eine Kritik Pfuderers an dem "alten Käse" wurde Palmer ausfallend und persönlich. In mehreren Antworten auf ihren Kommentar misgenderte er seine Parteifreundin, outete sie als trans und verwendete ihren Deadname, ihren abgelegten Geburtsnamen.



Ein Ausschnitt der "Diskussion" auf Palmers Facebook-Seite. Maike Pfuderer selbst teilte Screenshots mit ihrem Deadname in sozialen Medien

Pfuderer: Verstoß gegen Offenbarungsverbot im TSG

"Bei einer lesbisch lebenden Frau die Geschlechtszugehörigkeit in Frage zu stellen, ist wohl die übelste Form der Beleidigung", empörte sich Pfuderer gegenüber queer.de. Mit dem Deadnaming habe Palmer außerdem "in vermutlich herabwürdigender Absicht" gegen das Offenbarungsverbot im Transsexuellengesetz verstoßen. Paragraf 5 verbietet die Offenbarung und Ausforschung früherer Vornamen gegen den Willen der betroffenen Person.



Während der Tübinger OB auf Facebook behauptete, Maike Pfuderer gar nicht zu kennen, erklärte die Aktivistin: "Palmer kennt mich natürlich, letztlich war ich nahezu zehn Jahre Co-Sprecherin der LAG QueerGrün Baden-Württemberg und bin jetzt stellvertretende Sprecherin der grünen BAG Lesbenpolitik." Beide geraten zudem auf Facebook seit Jahren immer wieder aneinander.



Die Grünen-Spitze will Palmer am liebsten loswerden



Boris Palmer sorgt seit vielen Jahren mit queerfeindlichen und rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen, doch erst seit seiner Kritik an der deutschen Coronapolitik ist er in seiner Partei weitgehend isoliert. In einem Interview hatte der Tübinger OB im April gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Der Vorstand der Südwest-Grünen forderte Palmer daraufhin auf, die Partei zu verlassen. Zudem hatten die Grünen-Spitzen im Bund, im Land und im Kreisverband Tübingen erklärt, ihn nicht mehr politisch unterstützen zu wollen. (cw)