Schwuler Chef des Karnevalsvereins: Ablehnung von Homo-Paar ist keine Homophobie

Juan Antonio Capó Alonso / flickr) Karneval ist nicht nur Konfetti und Kamelle, sondern setzt teilweise auch auf Ausgrenzung aus Tradition (Bild:

Heute, 10:09h,

Roland Gottschalck, der offen schwule Präsident der Karnevalsgesellschaft Mittwochsclub in Hannover-Nordstadt, hat am späten Dienstagabend auf Facebook Berichte zurückgewiesen, wonach die Ablehnung eines schwulen Prinzenpaares wegen dessen sexueller Orientierung homosexuellenfeindlich sei. Er wolle klarstellen, dass seines Wissens nach im niedersächsischen Karneval kein einziger Verein homophob sei, "dieses ist uns nie begegnet".



Hintergrund ist, dass der Mittwochsclub in der nächsten Session das Prinzenpaar stellen darf und der 48-jährige Vereinspräsident mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner eigentlich antreten wollte. Mindestens zwei der im Dachverband vertretenen Vereine haben aber laut einem Bericht der "Neuen Presse" ihr Veto eingelegt, weil es sich bei den beiden um schwule Männer und nicht um ein Mann-Frau-Paar gehandelt habe (queer.de berichtete).



Dass ein Paar wegen seiner Homosexualität ausgeschlossen wird, sei aber nicht problematisch, so Gottschalck: "Leider gab es da eine 'Absage' für ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar, da sie sich und Ihren Verein auf alte Traditionen besinnen und berufen. Aber auch bei den Vereinen ist Homophobie nicht vorhanden, vielleicht sind sie noch nicht bereit für ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar", argumentierte der schwule Karnevalist. Er äußerte sich hoffnungsvoll, dass in den nächsten Jahren auch ein gleichgeschlechtliches Paar für die Traditionalisten akzeptabel sein könnte: Er und sein Verein vermuten, "das wird sich in den nächsten Jahren ändern und auch da wird Tradition und Moderne zusammen wachsen".



SPD-Politiker: Diskriminierung darf nicht hingenommen werden"

Ganz so leger auf den Ausschluss reagierte Florian Kusche, der Queerbeauftragte der SPD Hannover, nicht. Er schrieb auf Facebook: "Das Feindlichkeiten gegenüber queeren Menschen in Hannover an der Tagesordnung sind mussten Freunde und ich in jüngster Vergangenheit auch am eigenen Leib erleben", so der Kommunalpolitiker, dessen Haus erst vergangenen Monat von Unbekannten mit dem Spruch "Homos raus" beschmiert worden war (queer.de berichtete). Die "jetzigen Diskriminierungen" durch Karnevalsvereine bestätigten die "aktuelle queerfeindliche Atmosphäre" in der Landeshauptstadt. "Diskriminierung, egal welcher Art, darf nicht hingenommen werden! Im Gegenteil, es MUSS aktiv auf die Täter zugegangen und das Gespräch gesucht werden!", erklärte der Sozialdemokrat.



Das Feindlichkeiten gegenüber queeren Menschen in Hannover an der Tagesordnung sind mussten Freunde und ich in jüngster… Gepostet von Florian Kusche am Dienstag, 14. Juli 2020 Facebook / Florian Kusche

Im traditonsorientierten Karneval gibt es immer wieder Probleme damit, homosexuelle Paare als gleichwertig zu akzeptieren. Im Januar wollte etwa der saarländische Karnevalsverband kein lesbisches Paar bei der Wahl zum Prinzenpaar akzeptieren, schwenkte aber nach öffentlichem Druck um (queer.de berichtete). (dk)