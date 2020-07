Wenn sich Mutti in die beste Freundin verliebt

Heute, 09:25h, noch kein Kommentar

Alice, die gerade ihren Ehemann verloren hat, sehnt sich nach Abwechslung. Also beschließt sie, mal wieder ihre Tochter Suzanne in der großen Stadt zu besuchen. Die ist darüber alles andere als begeistert und bittet ihre beste Freundin Tru, ein wenig Muttersitting zu betreiben.



Völlig überraschend verstehen sich die trauernde Mutter und die lesbische Freundin, die ihre Beziehungen zu anderen Menschen gerne unverbindlich hält, auf Anhieb. Und als Suzanne einen intimen Moment zwischen den beiden mitbekommt, gerät das ohnehin schräge Verhältnis der drei Frauen so richtig in Schieflage…

Der überzeugend gespielte, emotional-dramatisch und doch herzerwärmende Spielfilm "Tru Love" der beiden kanadischen Regisseurinnen Kate Johnston und Shauna MacDonald lief 2014 nur in wenigen deutschen Kinos, die DVD ist so gut wie vergriffen. Jetzt bringt ihn der Salzgeber Club dankenswerterweise ins Wohnzimmer zurück! (cw/pm)



Vimeo / Salzgeber Club | Offizieller Trailer zu "Tru Love" und Möglichkeit, den Film direkt anzuschauen