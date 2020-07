Schwul, blind und zum ersten Mal verliebt

Heute, 09:57h,

Die Story Ihres Films "Heute gehe ich allein nach Hause" beruht auf Ihrem eigenen Kurzfilm "Eu Não Quero Voltar Sozinho". Wie kamen Sie auf die Idee, daraus Ihren ersten Spielfilm zu entwickeln?



Daniel Ribeiro: Tatsächlich ist die Idee für den Langspielfilm älter. Er sollte von einem blinden Jungen handeln, der sich zum ersten Mal verliebt. Ich dachte, dass ich erst mal in einem kurzen Format mit dieser Idee experimentieren sollte, also entstand quasi ein Pilotfilm für mein Debüt. Als der Kurzfilm dann plötzlich überallhin eingeladen wurde, habe ich das Drehbuch für den Langfilm etwas verändert, damit es Überraschungen gibt für alle, die die Geschichte schon aus dem Kurzfilm kannten.



Poster zum Film: "Heute gehe ich allein nach Hause" läuft am 16. Juli 2020 um 23.30 Uhr als Free-TV-Premiere im rbb-Fernsehen

Sie konzentrieren sich auf die Phase der Jugend, wenn Freundschaften, Liebe, sexuelle Identität besonders wichtig werden. Hat Ihr Film autobiografische Elemente?



Der Teil, der an meiner Geschichte autobiografisch ist, hat höchstens damit zu tun, dass auch ich einmal zum ersten Mal verliebt war. An dieses Gefühl kann sich wohl jede*r noch gut erinnern. Das ist eine universelle Sache, egal, ob schwul oder hetero, blind oder nicht – man versteht einfach, was da mit Leonardo passiert.



Warum ist Ihre Hauptfigur ein blinder Junge?



Die Sexualität und ihr Erwachen wird normalerweise mit dem Aussehen und den visuellen Reizen verbunden. Ich stellte mir also die Frage, wie es bei einem Jugendlichen abläuft, der merkt, dass er schwul ist, aber noch nie einen Mann oder eine Frau angesehen hat. Wenn man den visuellen Aspekt aus der Gleichung nimmt, wird es doch interessant zu ergründen, wo eigentlich die Sexualität ins Spiel kommt. Reagiert man nur auf äußere Reize und entsteht da etwas in unserem Inneren?

Infos zum Film



Heute gehe ich allein nach Hause (Originaltitel: The Way He Looks). Romanze. Brasilien 2014. Regie: Daniel Ribeiro. Darsteller: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Salzgeber & Co. Medien