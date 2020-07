"Taste History" in Malta

Heute, 06:03h, noch kein Kommentar

In Malta kann man Geschichte allerorts sehen, berühren und fühlen – und nun auch riechen und schmecken: Für eine sinnliche Zeitreise haben sich Heritage Malta, die Organisation zur Bewahrung des kulturellen Erbes Maltas und für Naturschutz, und das Fremdenverkehrsamt VisitMalta zusammengetan und präsentieren "Geschichte für den Gaumen" zum Nachkochen.



In einer Reihe von vier episodischen Kurzfilmen, gedreht an historisch bedeutsamen Orten, werden die Geschichten von Menschen vergangener Zeiten als Teil der Landesgeschichte lebendig. Grundlage der Kurzfilme sind historische Dokumente, die Heritage Malta in Archiven entdeckte und aus denen die Organisation authentische Rezepte rekonstruierte. Inspiriert von diesen kulinarischen Referenzen macht Liam Gauci, der Verantwortliche für das Projekt Taste History, die Geschichte des Landes auf neue, sinnliche Weise erlebbar.

Die maltesischen Inseln sind ein lebendiges Museum

Mit ihrer Vielzahl an historischen Stätten, die von neolithischen Tempeln über Stadtfestungen bis hin zur jüngeren britischen Kolonialzeit reichen, sind die maltesischen Inseln ein lebendiges Museum. Malta beherbergt das Erbe vieler Kulturen, die einst das zentrale Mittelmeer beherrschten und dem Land im Laufe der Jahrhunderte seine Prägung gaben – auch kulinarisch.



Der erste Film "Captain Preziosi at Comino" wurde am 26. Juni veröffentlicht. Die weiteren drei Episoden folgten im Abstand von einer Woche. (cw/pm)

