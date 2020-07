"Find Me": Was aus Elio und Oliver wird

Von Fabian Schäfer

Literatur bewegt. Und wie. Manche Kritiken und Kommentare zu André Acimans "Find Me" auf der Bücherplattform "Goodreads" zeugen eindrücklich davon. "Diese Kritik zu schreiben tut sehr weh", schreibt einer, der dem Sequel von "Call Me By Your Name" nur einen Stern gibt. "Ich habe es gehasst. Lest es nicht", eine andere. "Nun, das hier ist die herzzerreißendste Ein-Sterne-Bewertung, die ich je vergeben habe", urteilt ein anderer.



Viele Leser*innen sind zutiefst enttäuscht von "Find Me", das jetzt unter gleichem Titel in deutscher Übersetzung erscheint. Zurecht. Dass der Name Elio zum ersten Mal erst nach knapp der Hälfte der rund 300 Seiten fällt – geschenkt. Davor erzählt Aciman die Geschichte von Elios Vater Samuel, der während einer Zugfahrt nach Rom eine Zufallsbekanntschaft macht. Nach ein bisschen Plauderei lädt die deutlich jüngere Miranda ihn schließlich zum Abendessen ein, und natürlich verlieben sich die beiden unsterblich ineinander.

Auch Elio erfährt eine schicksalshafte Begegnung



"Fin Me" erscheint am 24. Juli in deutscher Übersetzung bei dtv Literatur

Die Geschichte von Samuel und Miranda ist so unfassbar übertrieben und klischeehaft, dass es wirklich unangenehm ist. Bei Mirandas pathetisch aufgeladenen Sätzen wie "Ich kenne dich, Sami, darum", "Alles, was ich habe, gehört dir" oder er sie mit den Worten "So lange du willst, so lange du lebst" in sein Haus am Meer lädt – die beiden kennen sich 24 Stunden -, dann ist das nicht mehr romantisch oder rosarot, sondern einfach nur Kitsch übelster Sorte. Ja, manche mögen es, wenn sich Frischverliebte schon am ersten Tag der Begegnung ein gemeinsames Tattoo stechen lassen wollen.



Dass Samuel zunächst noch ein wenig unsicher wie ein Teenager vor dem ersten Date ist, mag ja anfangs noch als süß durchgehen. Irgendwann driftet es aber dermaßen ins Selbstmitleid ab, dass man sich fragt, was Aciman mit dem Charakter aus dem ersten Teil gemacht hat. Und ob er ihn bitte wieder zurückbringen kann.



Im nächsten Teil des Romans geht es dann endlich um Elio. Ein weiterer Zeitsprung, mittlerweile sind wir zehn Jahre nach "CMBYN". Obwohl wir in einer anderen Zeit, einer anderen Stadt und bei einer anderen Person sind, ändert sich der Ton so gut wie überhaupt nicht. Elio ist Pianist in Paris und erlebt eine ähnlich schicksalshafte Begegnung wie sein Vater. Nach einem Konzert in einer Kirche trifft er den deutlich älteren Michel. Muss erklärt werden, wie es mit den beiden weitergeht?

Elio und Oliver treffen sich – auf 20 Seiten



Autor André Aciman (Bild: Sigrid Estrada)

Die beiden kennen sich nicht einmal eine Woche, aber für Elio ist das "wirklich sehr besonders". Worin genau die Anziehung besteht, wird jedoch nicht wirklich ersichtlich. Es ist einfach alles zu perfekt. Hin und wieder sind da manche Details, wo Acimans erzählerisches Talent doch durchblickt, etwa wenn er beschreibt, wie sehr Elio es genießt, wenn Michel ihm die Hand einreibt. Kleinigkeiten, Details, die aber leider in dem sonst so vorhersehbaren Ablauf verpuffen.



Als die beiden schließlich ein langes Familiengeheimnis von Michel zu lüften versuchen, scheint es irgendwann keine stimmige Lösung mehr zu geben. Dann endet dieses Kapitel einfach und weiter geht's, nochmal fünf Jahre weiter in der Zukunft, mit Oliver in New York. Dieser dritte und kürzeste Teil ist der angenehmste. Endlich keine abgedroschenen Liebesschwüre mehr. Einfach nur Oliver, der als Dozent arbeitet, kurz vor einem Umzug steht und eine kleine Party schmeißt.



Natürlich nicht ganz, selbstverständlich treffen Elio und Oliver sich noch – für nicht einmal 20 Seiten. Doch auch das ist, ohne zu viel zu erfahren, weder stimmig noch nachvollziehbar. Der Drang zu erfahren, was aus den beiden wird, ist verständlich. Wer sich jedoch den Zauber aus dieser Liebesgeschichte bewahren will, der sollte "Find Me" einfach ignorieren.



Auch das Film-Sequel kommt



Es ist erstaunlich, wie sehr sich Sprache und Stil innerhalb eines Romans wandeln können. Das war schon bei "Fünf Lieben Lang" so, dem Roman von André Aciman nach "CMBYN". Die erste Geschichte vom jungen Paul und dem Schreiner Nanni auf San Giustiniano ist wirklich berührend. Alles, was danach kommt, wechselt wieder ins fast Lächerlich-Kitschige.



Dass "Find Me" viele (nicht alle) Leser*innen enttäuscht, ist verständlich. Die Messlatte lag auch einfach extrem hoch. Da hatte Armie Hammer, der im Film Oliver spielt, leider ganz recht. In einem Interview mit der US-Entertainmentseite "Vulture" sagte er im März 2019: "Wenn wir einen zweiten Teil machen, können wir meiner Meinung nach nur Enttäuschung hervorrufen. Ich weiß einfach nicht, ob irgendwas mit dem Original mithalten kann."



Erst in diesem März hat "CMBYN"-Regisseur Luca Guadagnino bestätigt, dass es auch ein filmisches Sequel geben wird und dass alle Hauptdarsteller*innen mit an Bord sind (queer.de berichtete). Hoffen wir nur, dass er sich nicht an "Find Me" als Vorlage bedient.

André Aciman: Find Me – Finde mich. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Thomas Brovot.296 Seiten. dtv Literatur. 2020. Hardcover: 22 € (ISBN 978-3-423-28230-7). E-Book: 19,99 €. Erscheinungstag: 24. Juli 2020