AfD-Politiker hetzt gegen CSD in Marzahn

Lindemann hat ein Problem mit dem Demonstrationsrecht und dem Bemühen, Homo- und Transphobie zu bekämpfen (Bild: Screenshot Facebook)

Heute, 13:49h,

Der erste CSD in Berlin-Marzahn, organisiert und am Samstag friedlich und erfolgreich abgehalten von Quarteera, der Vereinigung russischsprachiger LGBTI in Deutschland, um in dem Bezirk mit dem höchsten russischsprachigen Bevölkerungsanteil für Akzeptanz zu werben, hat zu gegenteiliger Hetze durch einen AfD-Politiker geführt.



Gunnar Lindemann hatte bereits im Vorfeld in sozialen Netzwerken Stimmung gegen die Veranstaltung gemacht: "Das linksgrüne Umerziehungsprogramm macht auch vor der russischsprachigen Community in Marzahn nicht halt. Unsere Nachbarn werden begeistert sein", schrieb das Mitglied des Abgeordnetenhauses bei Facebook. "Marzahn braucht keine Transgendergagarassisten!", meinte Lindemann bei Twitter. "Deutsche, Russen, Russlanddeutsche und viele Menschen aus anderen Nationen leben seit Jahrzehnten friedlich gemeinsam in Marzahn. Wir brauchen keinen antirussischen Rassismus in unserem Kietz!"







Lindemann, der 2016 sein Direktmandat im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 mit 30,6 Prozent der Stimmen geholt hatte und dabei auch um russischsprachige Wähler*innen warb, tauchte dann selbst beim CSD auf, um einen Propaganda-Film für soziale Netzwerke zu drehen. Darin stellt er den ehrenamtlich organisierten Pride, der im Vorfeld um Spenden für die Durchführung gebeten hatte, als mit Steuergeldern finanziert dar – weil Quarteera bei einigen Projekten eine staatliche Finanzierung erhielt.

AfD wie Putin als Verteidiger vermeintlich konservativer "Werte"

Der Verein werde "politisch instrumentalisiert", so Lindemann, der sich in keinster Weise mit den Zielen und Aussagen von Quarteera und den Botschaften und Plakaten des Marzahn Pride auseinandersetzt. Stattdessen arbeitet er sich an Bannern von SPD, Linken und Grünen und der Beteiligung der Linken-Politikerin Petra Pau, die ihren Wahlkreis in Marzahn hat, als Rednerin ab. In Folge beklagt er eine rot-rot-grüne Instrumentalisierung, die sich gegen die "russlanddeutsche Community" richte, die "traditionell nach einem wertekonservativen Bild, christlich-orthodox-religiös" lebe und hier "umerzogen" werden solle.







Ein Großteil der Demonstranten sei "zu mindestens 90 Prozent von außerhalb angereist", mutmaßte Lindemann, stolzer Russland-Urlauber, der in sozialen Netzwerken schon mehrfach gegen LGBTI oder andere Minderheiten hetzte (queer.de berichtete). "Da kann ich nur ganz klar sagen: Wir brauchen in Marzahn keine Leute aus anderen Teilen von Berlin, die hier Unruhe stiften und die hier Krawall machen." Der – friedlich geplante und gebliebene – CSD sei "reine Propaganda", spiele Minderheiten gegeneinander aus und richte sich letztlich gegen die AfD, so Lindemann – "weil die wertekonservativen Russlanddeutschen in überwiegender Mehrzahl natürlich AfD-Wähler sind".

Große Feier für Akzeptanz

An dem ersten Marzahn Pride eine Woche vor dem regulären, in diesem Jahr vor allem online abgehaltenen Berliner CSD hatten sich rund 500 Menschen beteiligt – ein großer Erfolg für das kleine Team in Corona-Zeiten. "Unser Ziel ist, Stereotype aufzulösen und Marzahn zu überzeugen, uns ohne wenn und aber zu akzeptieren", hatte Quarteera vorab betont (queer.de berichtete). Auf Intoleranz wolle man "mit Bildung, Offenheit und einer großen Feier antworten" und zugleich auch Stereotype über Marzahn und seine Bevölkerung aufbrechen.



Allgemeiner wollte der CSD auch "auf die Gefahr hinweisen, in der sich die LGBT+ Community in osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern befindet. Wir haben die Sprache des Krieges und des Hasses satt", so Quarteera. In Russland wurde in dieser Woche ein Gesetzentwurf eingebracht, trans Personen die Ehe und gleichgeschlechtlichen Paaren oder solchen mit trans Partner*innen die Adoption von Kindern zu verbieten (queer.de berichtete).



Facebook / Cosmo – Radio po-russki | Auch COSMO Radio po-russki vom WDR berichtete von der friedlichen Kundgebung. Fast zeitgleich wurden am Samstag in Moskau und St. Petersburg 33 Menschen bei friedlichen Protesten gegen die Reform des Familienrechts festgenommen ( queer.de berichtete

Quarteera wurde vor rund zehn Jahren gegründet und ist mit rund 150 Mitgliedern vor allem in Berlin, Hamburg und dem Rheinland aktiv. Zu den Zielen des Vereins zählen Freizeitangebote, Beratung, Aufklärung, lokale, nationale und internationale Vernetzung sowie Austauschprogramme. (nb)