SWR Fernsehen produziert erstmals CSD-Show

Heute, 06:15h, noch kein Kommentar

Das SWR Fernsehen produziert in diesem Jahr erstmals eine CSD-TV-Show. Die einstündige Sendung "Lachen ist bunt! – Die CSD Comedy-Party" mit Moderator Constantin Zöller wird am 8. August ausgestrahlt.



"Da die Paraden wegen Corona dieses Jahr ausfallen, möchte der Südwestrundfunk (SWR) mit dieser Fernsehshow aus Mannheim zumindest ein kleines Highlight setzen", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. "Prominente Künstler*innen aus den Bereichen Comedy und Musik sorgen mit Witz und Schlagfertigkeit für Unterhaltung und ausgelassene Partystimmung."

"Für den eher konservativen SWR wirklich was Besonderes"

Laut SWR3 stehen als Gäste bislang u.a. Tahnee, Désirée Nick, Ross Antony, Marcella Rockefeller und Faso, Simon Stäblein sowie Marcel Mann fest. "Für den eher konservativen SWR wirklich was Besonderes", kommentierte die Dragqueen Betty BBQ, die ebenfalls dabei sein wird, gegenüber queer.de. "Das gilt es zu unterstützen, so dass es nicht das erste und letzte Mal ist."



Die Sendung "Lachen ist bunt! – Die CSD Comedy-Party" ist zu sehen am Samstag, den 8. August von 21.50 bis 22.50 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek. Die Aufzeichnung findet am 31. Juli in Mannheim statt. Bei SWR3 kann man sich aktuell für eine Karte bewerben. "Ob queer oder hetero – hier feiern alle mit", so der Sender. (cw)