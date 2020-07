Düsseldorfer OB dreht Video mit Homo-Hasser Farid Bang

Farid Bang (li.) mit seinem Rapper-Mitstreiter Kollegah bei der letzten Echo-Verleihung 2018 (Bild: Screenshot Vox)

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ist wegen Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang in die Kritik geraten. Die beiden drehten nach Angaben der "Rheinischen Post" ein Video, in dem es um die Corona-Abstandsregeln geht. Grund für das Video sei gewesen, dass es in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen immer wieder größere Ansammlungen von Menschen gegeben habe, die sich nicht an die Hygiene-Regeln hielten. Mit Bang wollte Geisel laut Stadtsprecher Marc Herringer eine Zielgruppe erreichen, die sonst von Politikern nicht erreicht werden könne.



"Uns war es sehr wichtig, einen Multiplikator zu finden, der die Zielgruppe erreicht. Wir erhoffen uns durch die Person Farid Bang und seine Reichweite in den sozialen Medien eine ganz andere Resonanz als durch bisherige Versuche der Kommunikation", erklärte Herringer gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Geisel soll laut Medienberichten Bang als "wilden Jungen" bezeichnet haben, der "das Herz aber auf dem rechten Fleck" habe. Außerdem habe der 56-jährige Sozialdemokrat erklärt: "Ich bin ihm super dankbar, dass er das Video gemacht hat."

Direktlink | Dieses Video veröffentlichte die Stadt Düsseldorf am Mittwoch auf Youtube

Farid Bang hatte mit seinem Rap-Mitstreiter Kollegah immer wieder für Skandale gesorgt. Der Zentralrat der Juden kritisierte etwa, dass der gemeinsame Song "0815" die Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" enthielt. Auch frauenfeindliche Äußerungen von Bang in Liedern und sozialen Netzwerken ("Frauen schlagen ist OK") gerieten immer wieder in die Kritik.



Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hatte sich bereits 2014 besorgt über die Homophobie im Kollegah/Bang-Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 2" geäußert und es auf den Index gestellt. Für die Behörde seien die "die extrem homosexuellenfeindlichen Äußerungen (…) sozialethisch nicht mehr vertretbar". Auf diesem Album rappten die Interpreten unter anderem: "Ich schlag dir deine große Schnauze ein / Ich hab gehört du drehst ein Film – Brokeback Mountain 2" oder attestieren Schwulen: "Ihr seid wie Schotten. Männer, die die Hosen nicht anhaben".

Kritik von CDU, FDP und Grünen

CDU-Oberbürgermeisterkandidat Stephan Keller sagte dem Düsseldorfer "Express": "Es ist mir völlig unverständlich, wie man sich mit jemandem verbünden kann, der bundesweit bekannt ist für antisemitische Provokationen und gewaltverherrlichende und frauenverachtende Texte und Einstellungen." Homophobe Texte erwähnte er dabei nicht ausdrücklich. FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack Zimmermann kündigte einen Offen Brief an den Oberbürgermeister an.



Der grüne OB-Kandidat Stefan Engstfeld erklärte: "Ich fordere den SPD-Oberbürgermeister Geisel auf, die Veröffentlichung seines Videos sofort zu stoppen." Er zitierte Campino von der Düsseldorfer Kultband Tote Hosen, der 2018 bei der Echo-Verleihung über Kollegah und Farid Bang gesagt hatte: "Für mich persönlich ist die Grenze der Provokation überschritten, wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitische Beleidigung geht und auch die Diskriminierung jeder anderen Religionsform". Geisel selbst will am Nachmittag zu einer Pressekonferenz einladen.

Farid Bang und Kollegah waren 2018 mit dem Echo in der Kategorie "Hip-Hop/Urban national" ausgezeichnet worden (queer.de berichtete). Das führte zu scharfer Kritik – und am Ende zur Abschaffung des Musikpreises (queer.de berichtete).



Geisel gilt eigentlich als LGBTI-freundlich. Nach seiner Amtsübernahme 2015 erlaubte er erstmals das Hissen von Regenbogenfahnen am Rathaus zur CSD-Saison (queer.de berichtete). Im Rathaus ist aktuell die Ausstellung "Im Namen des Volkes!?. § 175 im Wandel der Zeit" zu sehen.



Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf wies in einer Pressemitteilung eine Aussage zurück, das Video sei vorab mit ihr abgestimmt worden. Ferner äußerte sie vorsichtig Kritik: "Als eine Gemeinde, die sehr viele Nationalitäten innerhalb ihrer Mitglieder aufweist, verstehen wir selbstverständlich die Bedeutung einer zielgerichteten Ansprache bestimmter Zielgruppen, insbesondere aktuell beim Thema Corona-Virus. Eine Vorbildfunktion von Farid Bang in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund seiner Texte und Aussagen kann und muss jedoch sicherlich kontrovers diskutiert werden."



In NRW finden am 13. September Kommunalwahlen statt. Auch Oberbürgermeister Geisel muss sich den Wähler*innen stellen. Erreicht keiner der Kandidat*innen eine Mehrheit, gibt es am 27. September eine Stichwahl. (dk)