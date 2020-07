Rechte LGBTI-Feinde dominieren Online-Debatte über Trans-Themen

Heute, 10:35h,

Stark rechtsgerichtete Medien dominieren auf Facebook die Konversation über aktuelle Themen rund um trans Personen. Sie sind für rund 66 Prozent der englischsprachigen User-Interaktionen mit entsprechenden Inhalten verantwortlich. Linksliberale Quellen machen dagegen nur vier Prozent der Interaktionen aus, queere Quellen 15 Prozent. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie des linksliberalen US-Medienportals Media Matters for America.



Media Matters for America hat für die Studie 225 Facebook-Inhalte zu Begriffen wie "Transgender", "Transphobie" oder "Geschlechtsidentität" analysiert, die zwischen Februar 2019 und Februar 2020 mindestens 100.000 Interaktionen erzielten und gemeinsam etwa 66 Mio. User-Interaktionen auf der Plattform erreicht hatten. Dazu gehören Artikel, Videos und Blog-Postings. Ein großer Teil der viel beachteten Inhalte stammte von rechtsgerichteten Quellen, darunter die Plattform The Daily Wire oder die Organisation Alliance Defending Freedom, die von der Non-Profit-Organisation Southern Poverty Law Center wegen ihrer homo- und transphoben Propaganda als extremistische Hass-Gruppe eingeschätzt wird. Am dominantesten ist die kanadische Seite LifeSiteNews, die insbesondere gegen das Recht auf Abtreibung und LGBTI-Rechte Stimmung macht.



Hass nur ein Klick entfernt: LifeSiteNews spricht auf Facebook und in anderen sozialen Medien gerne von "Transgender-Wahnsinn", der Kinder bedrohe

Vorurteile und Fehlinformationen im Zentrum

Vor allem die Diskussion über trans Sportler*innen und über die medizinische Versorgung von trans Personen wird auf Facebook von rechten Outlets dominiert. Media Matters for America zufolge verbreiten diese Quellen häufig Vorurteile und Fehlinformationen über Trans-Themen, was dem Diskurs aktiv schade. Vor allem würden trans Personen dadurch häufiger Opfer von Cybermobbing auf Facebook. Ein Beispiel ist die kanadische trans Bahnrad-Weltmeisterin Rachel McKinnon, die nach einem Hass-Kommentar von Donald Trump Jr., dem Sohn des US-Präsidenten, eine Welle von Cybermobbing ertragen musste (queer.de berichtete).



"Wenn User im Internet nach Transgender-Themen suchen, sollten sie seriöse Informationen und vor allem Selbsthilfegruppen finden. Auf Google ist das meistens bereits der Fall", kommentierte Andrea Ottmer, zweite Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, gegenüber der Pressetext-Nachrichtenagentur. "Aber in sozialen Medien ist das schwer auf Einzelpersonen anzuwenden, weil sie alle in ihrer eigenen Blase leben. Menschen, die hier nicht aktiv nach den richtigen Inhalten suchen, werden sie auch nicht finden." (pte/dk)