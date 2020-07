Thomas Page McBee war "Maskulinitätsexpert" für das Magazin "Vice" und der erste trans Mann, der im Madison Square Garden boxte. Seine Essays und Reportagen erschienen in der "New York Times", im "Playboy", bei "Glamour" und "Salon". (Bild: thomaspagemcbee / instagram

Heute, 02:50h, noch kein Kommentar

Thomas Page McBee ist 31 Jahre alt, als er eine Geburtsurkunde erhält, die endlich bestätigt, was er schon lange weiß: Er ist keine Frau, er ist ein Mann. Dafür hat er viel Geld ausgegeben und sich operieren lassen, ist vor Gericht gezogen und hat sich wöchentlich Hormone gespritzt.



"Amateur" ist seit 21. Juli im Buchhandel erhältlich

Doch der Tag seiner zweiten Geburt ist nicht das Ende dieser Geschichte. Im Grunde ist es erst der Anfang. Denn er ist zwar jetzt ein Mann, aber er will mehr: Er will ein guter Mann sein, ein guter Mensch.



Warum er deshalb beschließt, Amateurboxer zu werden, und warum er in Ring und Umkleidekabine ebenso viel lernt wie in Gesprächen mit seinem Bruder, mit Psychologen oder Neurowissenschaftlern, davon erzählt sein Buch "Amateur" – eine berührende und hellwache Erkundung von Männlichkeit und den ungeschriebenen Gesetzen unserer Gesellschaft.



Thomas Page McBee. war der erste trans Mann, der im Madison Square Garden in New York boxte. "Boxen durchbricht viele der Binaritäten, die wir Männer über unsere Körper, unser Geschlecht, uns selbst zu glauben gelernt haben", schreibt er in seinem Buch. "Unter dem Deckmantel von 'Echtheit' und Gewalt bietet das Boxen vielem, was Männern fehlt, Raum: Zärtlichkeit und Berührung und Verwundbarkeit." (cw/pm)

Direktlink | Das Magazin "Time" über Thomas Page McBee und sein Buch

Infos zum Buch



Thomas Page McBee: Amateur. Mein neues Leben als Mann. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Stefanie Frida Lemke. 224 Seiten. Blumenbar / Aufbau Verlag. Berlin 2020. Paperback: 18 € (ISBN 978-3-351-05083-2). E-Book: 13,99 €