Emmy-Nominierungen: Queere Thematik nicht mehr aufzuhalten

"RuPaul's Drag Race" (in Deutschland bei Netflix), "Queer Eye" (Netflix), "Schitt's Creek" (TVNOW), "Tiger King" (Netflix), "Hollywood" (Netflix), "Orange is the New Black" (Netflix) und "Modern Family" (Netflix) gehören zu jenen Serien mit LGBTI-Inhalten, die für Emmys nominiert worden sind. "Die Emmys sind hier und sie sind queer", so kommentierte das LGBTI-Nachrichtenmagazin "The Advocate" die Auswahl. Die Hauptnominierungen waren am Dienstag von Komikerin Leslie Jones, trans Schauspielerin Laverne Cox, Schauspieler Josh Gad sowie Schauspielerin und Fernsehproduzentin Tatiana Maslany verlesen worden.

Besonders erfolgreich erwies sich die kanadische Serie "Schitt's Creek", die für 15 Emmys nominiert worden ist, darunter auch als beste Comedyserie. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurden Eugene Levy (Johnny Rose), der offen schwule Schauspieler Dan Levy (David Rose), Catherine O'Hara (Moira Rose) und Annie Murphy (Alexis Rose) nominiert. Dan Levy erhielt zusätzlich eine Nominierung für die beste Regie an der Seite von Co-Regisseur Andrew Cividino sowie eine weitere Nominierung als Drehbuchautor für die 74. Folge ("Die Präsidentensuite"). "Schitt's Creek" räumte bereits im Mai bei den kanadischen Filmpreisen ab (queer.de berichtete).

Zwölf Nominierungen konnte Ryan Murphys Netflix-Serie "Hollywood" erobern, darunter auch eine für den offen schwulen Ex-Sheldon-Darsteller Jim Parsons, der für seine Darstellung des versteckt schwulen Künstleragenten Henry Willson Emmy-Chancen in der Kategorie des besten Nebendarstellers in einer Miniserie hat. Auf acht Nominierungen kommt die Agentinnen-Serie "Killing Eve", in der es lesbische Andeutungen gibt – die britische Reihe kämpft auch um die Trophäe der besten Drama-Serie des Jahres.



Auf vier Nominierungen brachte es die queere Komödienserie "Dead to Me". Sogar sechs Mal wurde die letzte Staffel der 1998 gestarteten Kult-Sitcom "Will & Grace" nominiert, allerdings erhielt keine der Schauspieler*innen die Chance auf einen weiteren Emmy. Alle vier Hauptdarsteller – also Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullaly und Sean Hayes – haben aber in den vergangenen 20 Jahren bereits den Preis als bester Darsteller oder beste Darstellerin mindestens einmal gewonnen.

Ebenfalls im Rennen um die Trophäen ist "Pose" mit fünf Nominierungen, darunter auch Billy Porter als bester Hauptdarsteller. Der 50-Jährige schrieb letztes Jahr Geschichte, als er als erster offen schwuler schwarzer Mann diesen Preis gewinnen konnte (queer.de berichtete). Die Serie ist hierzulande auf Netflix erhältlich.

RuPaul immer noch obenauf

Die Castingshow "RuPaul's Drag Race" konnte es auf zehn Nominierungen bringen, darunter auch für die Königskatgorie "Outstanding Competition Program". Diesen Preis konnte die Show bereits in den letzten zwei Jahren gewinnen und sich gegen international erfolgreiche Sendungen wie "The Voice" durchsetzen. Hinzu kommen drei Nominierungen für die Spin-off-Sendungen "RuPaul's Drag Race Out Of The Closet" und "RuPaul's Drag Race: Untucked".



Auch "Queer Eye" hat erneut Chancen auf Emmys: Insgesamt sieben Mal wurde die Netflix-Realityshow nominiert. Vergangenes Jahr konnte die Serie vier Preise einheimsen (queer.de berichtete).

Sechs Nominierungen für "Tiger King"

Sechs Nominierungen erheilt die Netflix-Doku "Großkatzen und ihre Raubtiere" ("Tiger King"), darunter auch als beste Dokumentation. Die Reihe gehörte zu den größten weltweiten Gesprächsthemen zu Beginn der Corona-Pandemie, als viele Menschen viel Zeit für ihren Fernseher hatte.



Der offen schwule "Tiger King" Joe Exotic, der gerade Auftrags zu einem Mord und verschiedener Verstöße gegen Tierschutzgesetze im Gefängnis sitzt, ist wegen der Serie zu einer weltweit bekannten Kultfigur aufgestiegen

Weitere Nominierungen mit LGBTI-Thematik: Fünf Chancen auf einen Emmy hat "The Politician", vier Nominierungen erhielt Ryan Murphys "American Horror Story: 1984", drei gingen an die letzte Staffel von "Modern Family". Die von einem schwulen Pornoladen handelnde Doku "Circus of Books" hat Chancen auf einen Preis in der Kategorie "Outstanding Writing for a Nonfiction Program". Einmal nominiert wurde die Netflix-Kultreihe "Orange is The New Black".



Aus queerer Sicht interessant sind auch noch die zehn Nominierungen für "Mrs. America". Die Serie handelt von Antifeministin und Homo-Hasserin Phyllis Schlafly, die einen schwulen Sohn hat. In Deutschland ist die Serie noch nicht angelaufen – sie wird ab 1. September immer dienstags um 21 Uhr im Pay-TV-Sender Fox gezeigt werden.



Am erfolgreichsten bei den Emmys war dieses Jahr die Comicserie "Watchmen" (Sky) mit 26 Nominierungen, gefolgt von "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video) mit 20 sowie "Ozark" (Netflix) und "Succession" (Sky) mit je 18.



Bei den Sendern/Streamingportalen führt Netflix die Liste mit 160 Nominierungen deutlich an. Den zweiten Platz belegt der Pay-TV-Sender HBO (107) vor NBC (47) und ABC (36). Die Emmys werden in mehreren Shows am 12., 13. und 20. September vergeben. (dk)