Tessa Ganserer spendet Diätenerhöhung an LGBTI-Community

Heute, 14:08h,

Die trans Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer hat ihre zusätzlichen Einnahmen aus einer Diätenerhöhung an LGBTI-Organisationen gespendet. Die queerpolitische Sprecherin der bayerischen Grünen übergab symbolische Schecks an drei Vereine und habe das Geld in den letzten Tagen überweisen, gab die 43-Jährige am Mittwoch bekannt. Konkret erhielten der Nürnberger Verein Fliederlich und das Forum Queeres Archiv München e.V. je 1.000 Euro, die Aids-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth konnte demnach 544 Euro verbuchen.



Die Landtags-Grünen hatten sich wegen der Corona-Krise geschlossen darauf verständigt, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die Dätenerhöhung zum 1. Juli zu spenden. Auch Landtagsabgeordnete von CSU, Freien Wählern, SPD, FDP wollen angesichts der Krise ihre Diätenerhöhung spenden. Die Diätenerhöhung belief sich aus 212 Euro – das entspricht also einer Jahreserhöhung um 2.544 Euro.

Ganserer: LGBTI leiden besonders unter Corona-Krise

Ganserer wies darauf hin, dass schwule, lesbische, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen, die ohnehin häufig diskriminiert werden, eher von sozialer Isolation betroffen seien und deswegen besonders unter der Corona-Krise zu leiden hätten. Gleichzeitig habe der CSD in vielen Städten abgesagt werden müssen oder nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Damit fehle der queeren Community die Möglichkeiten, auf die Diskriminierung und andere Problematiken hinzuweisen. Zudem seien auch queere Vereine und Beratungseinrichtungen in wirtschaftliche Not geraten. "Für mich war klar, dass ich mit meinen Spenden queeren Organisationen unter die Arme greifen will", erklärte die Forstwirtin und Diplom-Ingenieurin.



Ganserer sitzt bereits seit 2013 im Landesparlament von München. Nach ihrer Wiederwahl 2018 outete sich sich als transgender (queer.de berichtete). Damit wurde die Grünenpolitikerin zur ersten offen trans Abgeordneten Deutschlands. Zuletzt sprach sie offen über ihre Ambitionen, sich im kommenden Jahr um einen Sitz im Deutschen Bundestag zu bewerben (queer.de berichtete). (dk)