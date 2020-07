Riccardo Simonetti von Berliner Taxifahrer sexuell belästigt

Riccardo Simonetti moderierte 2019 an der Seite von Andrea Kiewel den "ZDF-Fernsehgarten" (Bild: Facebook / Riccardo Simonetti

Der offen schwule Moderator, Entertainer, Influencer und Blogger Riccardo Simonetti hat am Donnerstagabend zu einem ernsten Thema gesprochen: Auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige ein achtminütiges Video, in dem er von einer Grabsch-Attacke eines Taxifahrers "vor ein paar Jahren in Berlin" gegen ihn berichtete. Nicht nur Frauen seien Opfer von derartigen ungewollten Übergriffen: "Ich möchte zeigen, dass das jedem passieren kann, so auch mir", so Simonetti.



Demnach habe er in Mitte ein Taxi gerufen und sich zunächst auf der Rückbank mit dem Fahrer intensiv unterhalten. "Der Fahrer war wirklich sehr, sehr nett", erinnerte er sich. Später habe er sich nach vorne gesetzt, nachdem der Fahrer sein Fahrrad aufgeladen hatte. "Sobald ich vorne saß, hat sich die ganze Stimmung im Auto schnell verändert", erklärte der Entertainer. Es sei zum ungewollten Übergriff gekommen, als "nach ein paar Minuten die Hand des Taxifahrers auf meinem Oberschenkel landete. Ich hatte eine kurze Hose an und fand das sehr irritierend, hab mir aber noch nicht so viel dabei gedacht." Dann habe er aber bemerkt, "dass sich diese Hand immer weiter nach oben bewegte und der Taxifahrer irgendwann mit seiner Hand in meine Hose gegriffen hat, durch meine Unterhose durch und mir quasi voll in den Schritt gegriffen hat".

Simonetti "wie gelähmt"

Simonetti erzählte weiter, wie überfordert er von dieser Situation gewesen sei. Eigentlich sei er ein selbstbewusster Mensch, sei damals aber "wie gelähmt" gewesen. Er habe keinen Streit gewollt und sei auch besorgt gewesen, dass der Fahrer alle Kontaktdaten von ihm über die Bestellungs-App gehabt habe und wisse, wo er wohne. Später habe der Taxifahrer noch erklärt, er würde ihn gerne in seine Wohnung begleiten. Er habe ihn dann aber abwimmeln können.



Er habe die Geschichte später verdrängt und auch immer wieder Entschuldigungen für den Mann in seinem Kopf gehabt. Hatte er etwa falsche Signale gesendet, fragte sich Simonetti. Heute bedaure der TV-Star, dass er die Belästigung nicht bei der Polizei angezeigt habe. Er wolle aber mit dem Video andere Menschen ermutigen, derartige Vorfälle zu melden. "Macht nicht denselben Fehler wie ich sondern bringt es zur Polizei, sprecht mit Menschen darüber", so Simonetti. Zumindest solle man mit Freunden reden oder eine anonyme Beratungsstelle aufsuchen.



Simonetti ist seit Jahren im Showbusiness aktiv. Seit rund zehn Jahren bloggt er über Modetrends, Events und Reisen, seit 2017 läuft seine Fernsehsendung "Riccardo's Dream Date" im Pay-TV-Sender E! Entertainment. Außerdem veröffentlichte er 2018 sein autobiografisches Buch "Mein Recht zu funkeln" und im Folgejahr das Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu", das die Thematik Toleranz und Anderssein behandelt. Außerdem war er in vielen Unterhaltungssendungen wie "Pro Shopping Queen" oder "Genial daneben" zu sehen und sorgte Co-Moderator von Andea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" für gute Stimmung beim Sonntagsbrunch. (cw)