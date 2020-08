Mathieu Carrière: "Ich fühle mich schon lange innerlich als Frau"

Heute, 11:53h,

Zu seinem 70. Geburtstag hat sich Mathieu Carrière als trans geoutet. "Ich fühle mich schon lange innerlich als Frau. Und auch äußerlich empfinde ich es als angenehm. Ich wäre lieber als Frau geboren worden", verriet der Filmstar der "Bild"-Zeitung. "Es fühlt sich einfach gut an, schöne Kleider zu tragen und lange Haare zu haben. Ich habe Spaß daran, die Geschlechter zu wechseln", so Carrière weiter. Für das Boulevardblatt ließ sich die Filmlegende in Cafés und auf Straßen der französischen Hauptstadt mit Schminke, im Kleid und in einer langen Perücke ablichten.



Bereits seit langem betrachtet Carrière (geboren 1950 in Hannover) Paris als zweite Heimat. Der Filmstar zog bereits im Alter von 19 Jahren zum Studieren in die Metropole an der Seine.



Carrière habe sich "immer wohler gefühlt in der Gesellschaft von Frauen als in der von Männern". "Frauen sind für mich die besseren Menschen, weil sie nicht so gewalttätig sind und mehr Empathie haben. Das entspricht auch meiner Natur." Außerdem hätten Frauen "mehr positive Energie". Ein Beispiel: "Nach dem Sex schlafen Männer ein, Frauen wollen danach tanzen – oder noch 'ne Runde."

Kein sexuelles Verlangen nach Männern

In dem Gespräch stellte Carrière auch klar, nur sexuelles Verlangen nach Frauen zu verspüren. "Ich hab's früher mal versucht, aber es hat nicht geklappt – leider."



Die 23-jährige Tochter Elena, die 2016 Vize-Topmodel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" wurde, steht hinter der "neuen Weiblichkeit ihres Vaters" ("Bild"). "Mir ist es egal, was für ein Geschlecht meine Eltern jetzt haben", so die Nachwuchssschauspielerin. Hauptsache sei, dass ihre Eltern glücklich sind.



Carrières Filmkarriere begann bereits Mitte der Sechzigerjahre, auch in Hollywood war Carrière aktiv und arbeitete mit bekannten Regisseur*innen wie Éric Rohmer, Volker Schlöndorff und Marguerite Duras zusammen, zeigte sich in den letzten zehn Jahren aber vor allem als launische*r Reality-Darsteller*in in Shows wie "Let's Dance", "Perfektes Promi-Dinner", "Frauentausch" oder der fünften Staffel des Quotenknüllers "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". In der Vox-Show "Promi-Shopping-Queen" zog Carrière vor sechs Jahren Negligé, Reizwäsche und Plastikbrüste an und gab auf der Bühne die polternde Diva. (cw)