Der "Pride Fuck" wurde doch gecancelt

Heute, 12:53h, noch kein Kommentar

Die Hamburger Polizei hat am Wochenende eine Fetischparty auf der Reeperbahn und eine Sexparty in Bergedorf beendet. In beiden Fällen war massiv gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verstoßen worden, wie ein Sprecher sagte.



So hätten im Keller einer Sexboutique auf der Reeperbahn etwa 65 teils in Lack und Leder gekleidete Menschen in der Nacht zum Sonntag gefeiert. Bei lautstarker Musik vom DJ und mit Lichtorgel und Nebelmaschine sei auch getanzt worden. Viel zu viele Menschen hätten sich auf zu engem Raum befunden. "Die Luft war stark verbraucht", sagte der Sprecher.

Das Motto in Bergedorf: "Your Pride Fuck is not cancelled"

In Bergedorf sei über Facebook unter dem Motto "Your Pride Fuck is not cancelled" offenkundig zu einer Sexparty aufgerufen worden. Sogar einen Shuttle-Service vom S-Bahnhof Tiefstack habe es gegeben.



Als die Polizei einem Shuttlebus gefolgt sei, hätten die Einsatzkräfte in einem leerstehenden und nach außen abgedunkelten Firmengebäude mehrere Dutzend teils leicht bekleidete Gäste angetroffen. Es habe sich um eine "sexuell offene Veranstaltung" mit Séparées und ausliegenden Kondomen gehandelt. Außerdem sei getanzt worden.



In beiden Fällen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Der Hamburg Pride fand als Fahrraddemo statt

Am 1. August-Wochenende wird in Hamburg traditionell der CSD gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie organisierten die Veranstalter*innen in diesem Jahr erstmals eine Fahrraddemo auf einer zuvor nicht veröffentlichten Route. Die rund 2.500 Teilnehmenden, darunter der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), hielten sich an die Abstands- und Hygienevorschriften (queer.de berichtete). (cw/dpa)