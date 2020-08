Kutschera: "Linksgrüne Gender-Ideologie" ist neue deutsche "Staatsreligion"

Professor Kutschera bei einer AfD-Veranstaltung in Kiel (Bild: Screenshot Facebook)

Der Kasseler Universitätsprofessor Ulrich Kutschera hat seine aggressive Rhetorik weiter verschärft. Im von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und ihrem Ehemann betriebenen Portal "Freie Welt" empörte sich der 65-jährige Biologe am Mittwoch über einen "Maulkorb für die Professorenschaft" und beharrte darauf, dass seine Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen homosexuellenfeindlicher Äußerungen falsch sei. Bei dem Verfahren habe es sich um einen "politischen Schauprozess" gehandelt.



Das Amtsgericht Kassel hatte dem Professor am Montag wegen Beleidigung eine Strafe in Höhe von 6.000 Euro aufgebrummt, den Anklagepunkt Volksverhetzung aber fallen gelassen (queer.de berichtete). Anlass des Prozesses war ein Interview zur Ehe für alle, das 2017 auf dem katholischen Internetportal kath.net erschienen war. Unter anderem hatte Kutschera erklärt: "Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen." An anderer Stelle sprach er bei Homo-Männerpaaren mit Adoptivsohn von einem möglichen "Horror-Kinderschänder-Szenario" (queer.de berichtete).



Diese Äußerungen, so beharrte Kutschera nun in dem rechtspopulistischen Portal, seien "sachlich korrekt". Ferner beklagte er: "Obwohl ich in Revision gehen werde und die Sache vor dem Landgericht neu bewerten lassen möchte[,] ist der Schaden dieser nicht rechtskräftigen Verurteilung immens." Er beklagte, dass "5 Professorenkollegen", die er als Zeugen erwünscht hatte, vom Gericht nicht gehört wurden – oder in seinen Worten: "als 'unwichtig' entsorgt" worden seien. Kutschera hatte im Vorfeld angekündigt, seine pauschale Einschätzung von Homosexuellen als potenzielle Kinderschänder wissenschaftlich beweisen zu wollen.

Kutschera: "Gender-Ideologie" statt "Sachargumente"

In dem Beitrag beklagte Kutschera weiter, dass sein "Sachargumente" ignoriert "und zugunsten der linksgrünen Gender-Ideologie, die als neue Staatsreligion unangreifbar geworden ist, eingetauscht" worden seien. Die Begriffe "linksgrün" und "Gender-Ideologie" sind Kampfworte aus dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Lager, die durch die AfD inzwischen popularisiert werden. "Gender-Ideologie" wird in der Regel als Sammelbegriff für die Ablehnung gleicher Rechte für Homo-, Bi- und Transsexuelle, der Emanzipation von Frauen und weiterer Dinge verwendet.



In dem Artikel erwähnt Kutschera auch, dass ihm nicht nur Homosexuellenrechte gegen den Strich gingen, sondern er erweist sich als Anhänger mehrerer rechter Verschwörungstheorien. So spricht er vom "Niedergang Deutschlands mit Bezug zur Massenmigration [sowie] der Coronaviren- und Kohlendioxid-Problematik". (dk)