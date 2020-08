Prince Charming Nicolas will mit Lars in den Hafen der Ehe einlaufen

View this post on Instagram

Vielen Dank an den @wdr fur die Einladung. . Der Christopher Street Day oder auch Gay Pride ist wirklich eine wichtige Plattform fur unsere Community. Sichtbarkeit ist wahnsinnig wichtig und auch generell die Demo, um weiter fur die gleichen Rechte zu kampfen. Dazu gehort naturlich auch Party und Spaß. Warum? Weil sich viele Personen genau bei diesem Fest endlich / einmal frei fuhlen konnen und ohne bedenken Handchen halten konnen oder ohne verurteilt zu werden, sich einfach kussen konnen. Ein Fest unter gleichgesinnten . Banale Dinge, die heutzutage in vielen Regionen, auf offener Straße, immer noch herausfordernd sind.. leider. #lovewins . Thanks for having me. Gay Pride means a lot to our gay community. To continue the fight together for the equal rights. GAY PRIDE: The chance to kiss your boy or girlfriend without judgement. A kiss seems simple but in many parts of the world its still criminal. Event without the pride, lets share our love and be who we wanna be! #lovewins . . . [Anzeige wegen Verlinkung] #lovewins #gaypride #pridemonth #csd #stonewall #gay #lgbt #lgbtiq #gaycouple #streetstyle #demonstration #rights #equality #humanity #community #pride #happy #blessed #diversity #wdr #tv #talk #talkshow