Ex-Wrestler gesteht auf Facebook, eine "Schwuchtel" getötet zu haben

Heute, 14:10h,

Der frühere Wrestler Marty Jannetty hat laut US-Medienberichten am Mittwoch auf Facebook die Tötung eines Mannes im US-Bundesstaat Georgia gestanden, den Eintrag aber inzwischen gelöscht. Von dem Geständnis kursieren allerdings in sozialen Netzwerken viele Screenshots. Demnach gab er an, als 13-Jähriger von einer "Schwuchtel" sexuell belästigt worden zu sein und dieser Mann dann durch sein Handeln "verschwunden" sei.



Wörtlich schrieb der 60-Jährige: "Ich war 13, habe in der Victory-Lane-Kegelhalle gearbeitet und Gras von einer Schwuchtel gekauft, die dort gearbeitet hat. Er hat mich mit seinen Händen betatscht. Er hat mich hinter das Gebäude gezogen. Man wusste schon, was er versuchen würde. Das war das erste Mal, dass ich einen Mann verschwinden habe lassen. Sie haben ihn nicht gefunden. Sie hätten im Fluss Chattahoochie schauen sollen."







Einem Fan schrieb er auch, dass die Geschichte "eine Milliarde Jahre her" sei. Die Tötung rechtfertigte er mit den Worten: "Ich habe die Befriedigung, dass dieser Scheißtyp das nie wieder einem Kind antun wird."





Polizei übernimmt Ermittlungen

Laut TMZ hat die Polizeibehörde des Bezirkes Columbus bereits Ermittlungen im Fall aufgenommen. Jannetty hatte seine Kindheit in der gleichnamigen Bezirkshauptstadt verbracht. Man müsse zunächst untersuchen, ob man die spärlichen Angaben einem nicht gelösten Mordfall zuordnen könne, so ein Sprecher.



Die Tat, die sich laut Jannetty um 1973 zugetragen haben soll, könnte für ihn auch heute noch ernste strafrechtliche Folgen haben. Denn in den USA ist – anders als in Deutschland – bereits ein 13-jähriges Kind strafmündig (die Strafmündigkeit in Georgia beginnt laut Gesetz sogar mit der ersten Lebenssekunde eines Babys). Außerdem gibt es keine Verjährungsfrist für Mord.



Jannetty gehörte in den Achtziger- und Neunzigerjahren zu den größten Stars des Entertainment-Konzerns World Wrestling Federation (WWF, später umbenannt in WWE). Gemeinsam mit Shawn Michaels bildete er bis 1992 das Team "The Rockers". Er sorgte aber auch wiederholt mit Alkohol- und Drogengeschichten für Schlagzeilen. (cw)