Heute, 18:59h,

(wurde / wird aktualisiert) Ein Warschauer Gericht hat am Freitag eine zweimonatige Untersuchungshaft für die queerfeministische Aktivistin Malgorzata (Margot) S. angeordnet. Damit reagierte es auf eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft, nachdem die Vorinstanz Mitte Juli die Prozedur zunächst abgelehnt hatte.



Die Aktivistin der Gruppe "Stop Bzdurom" (Stoppt den Unsinn) sollte am Nachmittag nach Absprachen zwischen allen Seiten in den Büros der "Kampagne gegen Homophobie" verhaftet werden. Vor den Büros versammelten sich hunderte Menschen und skandierten: "Wir geben Margot nicht her". Letztlich entschied sich die Polizei gegen eine Verhaftung im Beisein der protestierenden, aber friedlichen Masse (s. hier nicht einbettbares Video bei Facebook). Ein Polizeisprecher sagte gegenüber Medien, dass die Verhaftung nachgeholt werde. Die Entscheidung dazu liege bei der Staatsanwaltschaft.



Die Menge bewegte sich danach in die Innenstadt zur Heilig-Kreuz-Kirche-Basilika, Ort eines früheren "Stop Bzdurom"-Protests (s.u.). Hier wurde S. dann in einen schwarzen Wagen hinein festgenommen, es folgten einzelne Rangeleien mit der Polizei und ein Sitzstreik. Nach vielleicht einer halben Stunde löste die Polizei die Sitzblockade dann teils mit Gewalt auf, um den Weg für den Wagen freizuräumen. Die Aktivistin wurde weggebracht. Ob es bei dem Freiräumen des Weges zu Festnahmen kam, blieb zunächst unklar.



Nachdem einige LGBTI und Unterstützende weiter protestierten, räumte die Polizei nach und nach die Straße und sperrte sie ab. Dabei wurden mehrfach einzelne Personen hinter den Kordon geführt – ob sie festgenommen oder nur weggeführt wurden, blieb unklar. Später schien sich die Situationen zu entspannen; die Beamten diskutierten noch mit einigen Aktivistinnen und nahmen ihre Personalien auf.

Die Vorgeschichte

S. wird im Zusammenhang mit einem Angriff vom 27. Juni auf einen Bus mit homo- und transfeindlichen Botschaften aktive Beteiligung an einer Ausschreitung mit wissentlicher gemeinschaftlicher Gewaltausübung sowie Sachbeschädigung, Körperverletzung und Einschüchterung vorgeworfen. Für die einzelnen Taten sind maximale Freiheitsstrafen zwischen zwei und fünf Jahren vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat zudem als Hooliganismus, was zu einer Erhöhung des vom Gericht zu berücksichtigen Strafrahmens führen würde.



Malgorzata S. (r.) mit Mitstreiterin bei einem CSD im letzten Jahr. Foto: "Stop Bzdurom"

Die Aktivistin war Mitte Juni aus einer Wohnung heraus von Zivilbeamten ohne Schuhe und ordentliche Bekleidung festgenommen, in einen unmarkierten Wagen gezerrt und zu einem Verhör gebracht worden (queer.de berichtete). Erst am nächsten Tag kam sie durch das Gericht frei. Den Antrag auf Untersuchungshaft begründete die Staatsanwaltschaft mit Flucht- und Verdunkelungsgefahr, die Aktivistin habe zudem keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Die Art der Festnahme und die Untersuchungshaft werden von queeren Aktivist*innen, aber auch vielen Medien als unverhältnismäßig angesehen.



S. war in dieser Woche zu einem anderen Ermittlungsverfahren erneut unter ähnlichen Umständen auf der Straße festgenommen und mit zwei weiteren Aktivist*innen über Nacht festgehalten worden. Im Zusammenhang mit einer Regenbogenflaggen-Aktion an Denkmälern, darunter der Jesus-Statue an der Heilig-Kreuz-Kirche-Basilika, eine Woche zuvor wird ihnen die Verletzung religiöser Gefühle und die "Entehrung" von Denkmälern vorgeworfen – darauf können bis zu zwei Jahre Haft verhängt werden (queer.de berichtete). Für diesen Samstag waren in den letzten Tagen mehrere Soli-Kundgebungen zu "Stop Bzdurom" in Warschau und anderen Städten angekündigt worden.

Angriff auf Hassbus

Während der Denkmäler-Protest in der letzten Woche friedlich ablief und zu keinen Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen führte, sieht die Aktion mit dem Hassbus anders aus. Dieser fährt mit unterschiedlichen queerfeindlichen Botschaften auf Transparenten und via Lautsprecher seit einiger Zeit durch polnische Städte und war im polnischen Präsidentschaftswahlkampf vor allem in Warschau aktiv (queer.de berichtete). Der Bus im Rahmen einer irreführend "Stop Pedofilii" genannten Kampagne gehört wie ähnlich krass-plakative Aktionen gegen Abtreibung zur Organisation "Fundacja Pro" unter Mitwirkung des ultrakatholischen Instituts "Ordo Iuris".



Der Bus nach dem Angriff durch mehrere Personen (Bild: Stop Bzdurom / facebook

Die Ermittler werfen der Verdächtigen vor, während der Ausschreitung im Einvernehmen mit anderen Personen den Renault Master beschädigt zu haben, indem Reifen und Leinwand zerschnitten, der Spiegel zerbrochen, das Nummernschild abgelöst, die Rückfahrkamera beschädigt und das Fahrzeug mit Farbe beschmutzt wurde. Der Schaden werde auf rund 1.370 Euro beziffert.



S. habe zudem während des Vorfalls den Fahrer des Wagens auf dem Bürgersteig umgeworfen, wodurch dieser Verletzungen am Rücken und am linken Handgelenk erlitt. Auch habe sie Gewalt angewendet und ihn gestoßen, um ihn vom Filmen der Ereignisse abzuhalten. Von dem Vorfall existieren Videoaufnahmen. S. posierte später mit einem Nummernschild.



Der Hassbus fährt trotz diverser Strafanzeigen inzwischen weiter durch Warschau – teilweise unter Polizeischutz.