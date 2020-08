Kritik an "Warmer Bruder"-Aussage von Laura Wontorra

(Bild: Screenshot Vox)

Am Sonntagabend erzürnte Moderatorin Laura Wontorra in der Kochshow "Grill den Henssler" Zuschauer*innen mit einem "Witz", der in sozialen Netzwerken als homosexuellenfeindlich kritisiert wurde. "Lass uns mal über den Käse sprechen", so die Aufforderung der 31-Jährigen an den shownamensgebenden Koch Steffen Henssler, als dieser Risotto mit Pecorino, Birnen und Kaisergranat zubereitete.



Dabei bezeichnete Wontorra den Pecorino als "warmen Bruder vom Parmesan". Henssler imitierte daraufhin in einer klischeeschwulen Stimme ihre Worte. Der 47-Jährige betonte im Anschluss, dass Pecorino aber "nicht so meine Küche" sei.



Die Produzenten fanden den "Witz" offenbar sehr gut, da sie danach Hintergrundklatscher eingefügt haben. Die Show wird derzeit wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum aufgenommen. Gäste in der dreistündigen Sonntagssendung waren drei RTL-Gewächse: Schauspieler André Dietz ("Alles was zählt"), Tänzerin Motsi Mabuse (Jurorin bei "Let's Dance") und Komiker Chris Tall (Juror bei "Das Supertalent").

In sozialen Netzwerken rümpften einige die Nase über das Gespräch. Auch das Boulevardmedium "Promiflash" berichtete kurz nach der Sendung über die als homosexuellenfeindlich kritisierte Äußerung, die aber laut einer Umfrage auf der Website nur ein Viertel der Leserinnen und Leser störte. Auf Twitter gab es Kritik mit Worten wie: "Ernsthaft, Frau Moderatorin? Wie daneben ist das denn..." und"Echt jetzt? Schwulen-Witze? Fettnäpfchen-TV."







Laura Wontorra ist die Tochter des berühmten Sportkommentators Jörg Wontorra. Auch sie arbeitete zu Beginn ihrer TV-Karriere als Sportkommentatorin für Sky und Sport1 und moderiert seit letztem Jahr auf RTL die Spiele der UEFA-Europa-League. Die RTL-Gruppe versucht unterdessen, sie auch als Unterhaltungsmoderatorin aufzubauen. Vor "Grill den Henssler" moderierte sie etwa die "Ninja Warrior Germany" und die trashige RTL-Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"



Henssler geriet bereits vor ein paar Jahren wegen einer homosexuellenfeindlichen Äußerung in die Kritik. 2014 schnauzte er in seiner damaligen Show "Der Restauranttester" einen Kandidaten mit den Worten an: "Wichtig ist, wenn du es machst, dass du überzeugt bist – nicht so halbschwul" (queer.de berichtete). Einen Kommentar oder eine Reaktion auf diesen Ausbruch lehnte der Fernsehkoch damals gegenüber queer.de ab. (dk)