Homo-Hasserin gießt kochendes Wasser über lesbische Asylbewerberin

Happy erhielt bei der homophoben Attacke Verbrennungen zweiten Grades (Bild: LGBT Asylum Support)

Heute, 12:53h,

Die niederländische Organisation LGBT Asylum Support hat am Wochenende auf eine homosexuellenfeindliche Attacke auf eine lesbische Nigerianerin aufmerksam gemacht. Rund 20 Menschen haben in Gilze en Rijen in der südniederländischen Provinz Noord-Brabant für einen besseren Schutz von LGBTI-Geflüchteten demonstriert. Anlass sei die Attacke auf die 23-jährige Nigerianerin Happy gewesen, die offenbar aus Homophobie in einem Flüchtlingsheim in der 26.000 Einwohner zählenden Stadt von einer Landsfrau mit kochendem Wasser übergossen worden war. Dabei habe sie Verbrennungen zweiten Grades erlitten.



Laut LGBT Asylum Support hatte Happy eine ebenfalls lesbische Freundin namens Esther und deren Sohn in dem Heim besucht. Die Mutter und deren junges Kind sollen das eigentliche Ziel der Attacke mit dem Wasserkocher gewesen sein: "Die Angreiferin, die auch aus Nigeria stammt, versuchte Wasser über die andere lesbische Frau und ihren 18 Monate alten Sohn zu schütten", erklärte Sandro Kortekaas, der Vorsitzende der Flüchtlingshilfsorganisation. "Ihre Freundin ist dann dazwischengesprungen und hat weitflächige Verbrennungen zweiten Grades in ihrer rechten Achselhöhle und an ihrem Gesäß erlitten." Laut Kortekaas habe die Angreiferin während der Attacke ihre Opfer mehrmals "dumme Lesben" genannt, weshalb man von einem homosexuellenfeindlichen Verbrechen ausgehe.

Vorwürfe gegen Holland-BAMF

Die Aktivist*innen beschuldigten die Flüchtlingsbehörde COA, nach der Attacke falsch reagiert zu haben. So habe man das Opfer dazu bewegt, trotz Schmerzen sofort das Heim zu verlassen und zu ihrer Unterkunft zu fahren. Sie habe trotz ihrer Verletzungen eine beschwerliche fünfstündige Zugfahrt auf sich nehmen müssen. Der verletzten Frau sei auch gesagt worden, sie sei in den nächsten sechs Monaten im Flüchtlingsheim Gilze nicht mehr willkommen, weil sie angeblich den Besuch bei ihrer Freundin nicht richtig angemeldet habe.



COA wies die Vorwürfe laut der Tageszeitung "De Telegraf" zurück. Man habe sofort erste Hilfe geleistet und ermittle nun in dem Fall. Die andere lesbische Frau und ihr Kind seien in eine andere Einrichtung verlegt worden.



LGBT Asylum Support startete nach dem Vorfall die Social-Media-Kampagne #HartvoorHappy (Ein Herz für Happy), um auf die schwierige Situation von queeren Geflüchteten in niederländischen Heimen hinzuweisen.



In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte über LGBTI-feindliche Gewalt in Flüchtlingsheimen. Mehrere Städte, darunter etwa Köln und München, haben deshalb eigene Unterkünfte für queere Geflüchtete eingerichtet. (dk)