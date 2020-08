Eloy de Jong: "Meine Gay-Pubertät kam mit Mitte 20"

Heute, 06:52h,

"Love Is Everywhere" – mit diesem Lied hat der heutige Schlager-Sänger Eloy de Jong zusammen mit der Boyband Caught in the Act 1995 einen großen Erfolg gefeiert. Um sein Image als Mädchen-Schwarm aufrechtzuerhalten, verbarg er damals seine sexuelle Orientierung – bis zu seinem Coming-out 1999. "Ich hatte mein Leben lange genug versteckt", sagt der 47-jährige Niederländer in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur rückblickend.



Mit der Boygroup Caught in the Act wurde de Jong Anfang der Neunzigerjahre berühmt. Er reiste um die Welt und verkaufte mit seinen Bandkollegen über 20 Millionen Tonträger. Nach ihrer Trennung 1998 geriet de Jong ein Jahr später wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit, als er und sein Freund, der irische Sänger Stephen Gately (Boyzone), sich als schwules Paar outeten.

De Jong achtete auf seine Sitzhaltung und Bewegungen



Das Album "Auf das Leben fertig los!" erscheint am 14. August bei TELAMO und besteht aus 14 Songs

Zuvor hatte sich der Niederländer immer wieder verstellen müssen, wie er sagt: "In jedem Interview habe ich auf meine Sitzhaltung und Bewegungen geachtet. Ich wollte männlich und machomäßig rüberkommen." Erst nach seinem Coming-out habe er sich frei gefühlt. "Meine Gay-Pubertät kam mit Mitte 20", verrät der Sänger.



Mittlerweile ist de Jong als Solokünstler unterwegs und singt deutschen Popschlager. Sein neues Album "Auf das Leben – fertig – los!", das am 14. August erscheint, ist eines von Hoffnung und Mut, von Freiheit und Lebensfreude. Die Botschaft seiner Lieder ist unmissverständlich: "Lebe bunt", "Lebe, was du liebst" oder "Gib dich niemals auf", heißt es in seinen Songzeilen.

Im September erscheint seine Autobiografie



Sein Buch "Egal was andere sagen" erscheint am 4. September bei Edel Books

De Jong bezeichnet sein Album als "Spiegelbild" seines Lebens und widmet sich daher in Balladen auch Themen wie Trauer und Schmerz. Unter anderem starb 2009 überraschend sein Ex-Freund Stephen Gately (queer.de berichtete). Nur kurze Zeit später ein weiterer Verlust – der seines Sohnes wegen einer Frühgeburt .



Dennoch gehe er mit Zuversicht und Spaß durchs Leben. Dass er heute so stark sei, verdanke er auch seiner Mutter. "Sie hat mir so viel Liebe geschenkt", sagt er.



Über seine Kindheit und über die Beziehung zu seinem Vater hat de Jong nun auch ein Buch geschrieben, das im September bei Edel Books erscheint. Der Titel: "Egal was andere sagen". (cw/dpa)