Hella von Sinnen ist erschlankt

Hella von Sinnen am "Genial oder Daneben?"-Set an der Seite von Wigald Boning (li.) und Hugo Egon Balder (Bild: Sat.1 / Willi Weber)

Heute, 14:50h,

Beim Dreh für die Quizshow "Genial oder Daneben?" erlebten die Beteiligten eine Überraschung: Die 61-jährige Rheinländerin Hella von Sinnen hat deutlich abgenommen. Noch vor kurzem hatte von Sinnen rund 90 Kilo bei einer Körpergröße von 1,70 Meter auf die Waage gebracht. Jetzt liegt ihr Gewicht laut "Bild" bei nur noch 65 Kilogramm.



Die Entertainerin gab an, dass sie die Gewichtsreduktion durch Sport und eine Umstellung der Ernährung geschafft habe. Motivation sei der frühe Tod ihres Kollegen Dirk Bach gewesen, mit dem sie eng befreundet gewesen war. Der übergewichtige Entertainer starb 2012 an Herzversagen (queer.de berichtete).

Von Sinnen hat sich bislang nicht zu ihrem veränderten Aussehen geäußert. Vor zwei Jahren hatte sie sich aber gegenüber "Health TV" noch gereizt über Fragen nach ihrem Gewicht gezeigt und gesagt: "Ich treibe nichts an Sport – außer Sex, wenn es sich dann ergibt."



Vergangenes Jahr erklärte die inzwischen normalgewichtige von Sinnen anlässlich ihres runden Geburtstags noch: "Eigentlich ist es doch eine Sensation, dass ich als übergewichtige, lesbische, 60-jährige Feministin noch im Fernsehen sein darf" (queer.de berichtete).



"Alles Nichts Oder"- und "Genial daneben"-Kollege Hugo Egon Balder äußerte sich jetzt gegenüber "Bild" beeindruckt über die neue von Sinnen: "Hella und Wigald sind ja jetzt beide totale Sportskanonen, ich kann dagegen nicht anstinken. Das habe ich aufgegeben. Aber ich finde das klasse!"



Die neue Staffel der in Köln-Ossendorf gedrehten Show "Genial oder Daneben?" geht am 31. August auf Sat.1 an den Start. Bei der Sendung handelt es sich um eine überarbeitete Version von "Genial daneben", die seit 2003 zu sehen ist, allerdings zuletzt quotenmäßig schwächelte. Die Folgen werden wochentäglich um 19 Uhr ausgestrahlt. (cw)