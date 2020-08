Katy Bähm hat sich geritzt

Heute, 10:12h, noch kein Kommentar

Am sechsten Tag im Big-Brother-Container erzählt Katy Bähm ihren Mitbewohner*innen unter Tränen von ihren Depressionen. Sie habe sich als Jugendlicher sogar in die Haut geritzt – dabei zeigte sie Narben an ihrem Arm. "Es gab Zeiten, da wusste ich mir nicht zu helfen. Wo ich nicht wusste, wohin mit mir, bin ich schwul, bin ich normal? Ich wollte meine Eltern stolz machen", erklärte die 26-Jährige in der Mittwochsfolge der Sat.1-Unterhaltungssendung. Als 14- bis 15-Jähriger sei es für sie besonders schwer gewesen.



Heute sei sie aber stabiler: "Wenn es mir mal schlechtgeht, denke ich nach: Was ist eigentlich in deinem Leben schiefgegangen? Du bist nicht perfekt für deine Eltern oder dein Vater kann dich nicht akzeptieren. Dann guck ich im Spiegel und weiß: Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe das gemacht, was ich wollte und ich bin damit superglücklich."



Trauer über Suizid eines Freundes

Doch immer noch gebe es Rückschläge, die sie möglicherweise in die Depression zurücktreiben könnten. Vergangenes Jahr habe sich etwa ein 24-jähriger Freund das Leben genommen. Sie habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil der Mann sie ein paar Tage vorher angerufen habe – "und ich hab ihn weggedrückt, weil ich in dem Moment keine Zeit hatte". Sie wollte später zurückrufen, aber erhielt dann keine Gelegenheit mehr.



Bähm zeigte sich erfreut, dass sie im Fernsehknasts von den anderen Promis so gut aufgenommen wurde: Ich hatte Angst, dass mich die Leute nicht akzeptieren werden, weil sie mit dem Thema 'Drag' vielleicht ein Problem haben werden", erklärte sie. Das gebe ihr mehr Kraft.



"Promi Big Brother" läuft noch bis Ende August täglich im Abendprogramm von Sat.1. Von den 16 Kandidat*innen sind mit Claudia Kohde-Kilsch, Jenny Frankhauser und Senay Gueler bereits drei Personen herausgewählt worden bzw. freiwillig ausgeschieden. Neben Katy Bähm ist mit dem QVC-Moderator Sascha Heyna ein weiterer offen schwuler Kandidat im Container vertreten.

Irritationen über Coming-out von Sascha Heyna

Der 45-jährige Heyna hatte sich allerdings erst zum Start der Sendung geoutet (queer.de berichtete). Seine Aussage "Ich arbeite schon in einem sehr konservativen Genre" brachte ihm Kritik vom Shoppingsender ein – ein anderer schwuler Moderator erklärte etwa, dass er dort "Toleranz von der obersten Chefetage bis zur Security" erlebe.



Gegenüber "Bild" erklärte Heynas langjähriger Freund Markus Adams, dass sein Liebster nicht QVC mit seiner Kritik gemeint habe, sondern ihn und deren gemeinsames zweites Standbein habe schützen wollen. "Ich bin Krankenpfleger und betreibe mit Sascha zwei ambulante Pflegedienste", so Adams. "Er weiß, dass ich nicht gern in der Öffentlichkeit auftrete, dies nun aber tun werde. Auch heute ist es noch so, dass das Outing vieler Menschen im privaten oder beruflichen Umfeld nicht anerkannt wird." Bei QVC sei bereits länger bekannt gewesen, dass er und Heyna ein Paar seien. (cw)



