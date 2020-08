Erster Auftritt des Teams Biden/Harris mit LGBTI-Themen

Heute, 14:25h,

Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er Senatorin Kamala Harris als seine Vizekandidatin nominiert habe (queer.de berichtete). Einen Tag später zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam bei einem Auftritt in Wilmington, der bevölkerungsreichsten Stadt von Bidens Heimatstaat Delaware, die zwischen New York City und Washington, D.C. liegt. Dabei pries der 77-jährige Trump-Herausforderer seinen "Running Mate" als "Pionierin bei der Gleichstellung in der Ehe".



Die Veranstaltung fand dieses Mal wegen der Corona-Pandemie ohne den üblichen Politpomp (ekstatisches Publikum, fallende Ballons und Konfetti) statt. Der Auftritt wurde live im Fernsehen und im Internet übertragen.



Biden lobte Harris' Leistungen in bisherigen Ämtern, etwa als kalifornische Justizministerin. "Sie war eine Pionierin bei der Gleichstellung der Ehe und hat die Waffenlobby attackiert", erklärte er in einer kurzen Rede. Bereits 2004 hatte sie sich als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco für die Ehe für alle engagiert und gleichgeschlechtliche Paare getraut. Als Landesjustizministerin weigerte sie sich später, das kurzfristig nach einer Volksabstimmung wiedereingeführte Ehe-Verbot für Schwule und Lesben vor Gericht zu verteidigen und ordnete 2013 die erneute Öffnung der Ehe an.



Auch in ihrer Rede erwähnte Kamala Harris queere Menschen, als sie sich bei allen systemrelevanten Angestellten bedankte, ohne die man nicht durch die Pandemie gekommen wäre, und bei allen, die sich für Bürgerrechte engagieren. Dazu zählten auch die "LGBTQ-Amerikaner, die wissen, dass Liebe Liebe ist" und diejenigen, "die ja zur Aussage 'Black Lives Matter' sagen".

Bei der Veranstaltung demonstrierten Biden und Harris Geschlossenheit. Dabei wurde besonders versucht, Harris' besondere Erfahrung als Tochter einer indischstämmigen Mutter und eines schwarzen jamaikanischen Vaters hervorzuheben.



Innerparteilich wird sie von der Parteilinken für ihre gemäßigte Haltung kritisiert. Außerdem wird ihr vorgeworfen, in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen zu sein und damit nicht den Überlebenskampf vieler armer Schwarzer zu verstehen (ihr Vater war Wirtschaftsprofessor, ihre Mutter Krebsforscherin). Auch ihre frühere Beschäftigung als Staatsanwältin ist vielen suspekt. Dennoch hält die Parteilinke bislang still, um nicht wie vor vier Jahren mit Kritik einen weiteren Sieg Trumps zu provozieren.



Auch trans Organisationen hatten Harris kritisiert, weil sie am Beginn ihrer Amtszeit als Justizministerin das Verbot von geschlechtsangleichenden Behandlungen oder Operationen an trans Gefängnisinsass*innen verteidigte. Sie erklärte aber später, sie habe ihren Einfluss genutzt, um dieses Verbot abzuschaffen.

Nasty Woman 2.0

Trump hatte bereits kurz nach Harris' Nominierung auf gewohnte Weise zurückgeschlagen – Harris' Kritik an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes wies er bei einer Pressekonferenz etwa damit zurück, dass sie nicht so schlau sei wie er ("Sie ist schlecht mit Fakten, sie ist sehr schwach, was Fakten angeht."). Außerdem bezeichnete er sie als "nasty", was auf Deutsch mit "fies" oder "garstig" übersetzt werden kann. Die Bezeichnung "nasty woman" war bereits vor vier Jahren sein Lieblingsausdruck für Hillary Clinton, was von vielen als sexistisch kritisiert wurde.



Beim Event in Wilmington reagierte Biden auf die typische Verhaltensweise gegenüber weiblichen Politikerinnen mit den Worten: "Ist irgendjemand überrascht, dass Donald ein Problem mit starken Frauen hat?" (dk)