München: LeZ sucht Verwaltungskraft

Heute, 10:51h, noch kein Kommentar

Für das LeZ lesbisch-queere Zentrum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Verwaltungskraft

in Teilzeit mit 20 Wochenstunden.



Arbeitsschwerpunkte

• Büro- und Projektorganisation

• Umsetzung der Datenschutzbestimmungen

• Besetzung der Telefonsprechzeiten

• Vorbereitende Buchhaltung

• Kassenabrechnung

• Zahlungsverkehr

• Programmverschickung

• Koordination der Instandhaltung

• IT-Koordination



Wir wünschen uns

• Lebensweltkenntnisse und Wissen zu lesbisch queeren Lebensweisen

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Grundlagen in Buchhaltungskenntnissen

• IT-Kenntnisse: Microsoft Office

• Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden/Wochenenden



Wir bieten

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung, Supervision,

Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Wir begrüßen Bewerbungen von lesbisch queeren Menschen unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Be_hinderung, Religion oder Weltanschauung. Besonders lesbisch queere Menschen mit eigenen Erfahrungen von Flucht, Migration und Rassismus bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 15.09.2020 an:

LeZ lesbisch-queeres Zentrum

Müllerstr.26

80469 München

oder per Mail an



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

.