Jens Spahn und sein Ehemann erwerben Luxusvilla in Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat laut einem Bericht von "Business Insider" gemeinsam mit seinem Ehemann Daniel Funke ein Haus in Berlin gekauft. Die beiden sollen eine denkmalgeschützte Villa aus den Zwanzigerjahren in einem "noblen Berliner Stadtteil" erworben haben. Das Haus soll auf drei Millionen Euro geschätzt worden sein – laut internen Unterlagen soll das Promipaar aber sogar 4,2 Millionen Euro investiert haben. Nun wolle es das neue Eigenheim noch vor dem Einzug renovieren.



Spahn und Funke sind seit 2013 ein Paar. Die beiden Männer hatten sich Ende 2017 kurz nach der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben das Ja-Wort gegeben (queer.de berichtete).



"Vor der ihm zugetrauten Kanzlerschaft steht in jedem Fall der Umzug ins neue Heim", so "Business Insider". "Auf Anfrage äußerte sich Spahn nicht dazu. Auch nicht zur Finanzierung der Luxusvilla."



Die Finanzierung dürfte jedoch ein kleineres Problem darstellen, da beide Ehemänner gut verdienen – Bankkaufmann und Politologe Spahn ist Bundestagsabgeordneter und Bundesminister, Funke ist Leiter des Berliner Hauptstadtbüros der Illustrierten "Bunte".

In ersten Reaktionen zeigten sich einige Nutzer*innen in sozialen Netzwerken verärgert über den Hauserwerb. Dieser sei während der tiefen Rezession infolge der Corona-Krise und der vielen Menschen, die auf Hartz IV angewiesen seien, unsensibel. Andere verteidigten den Minister und erklärten, es handle sich bei der Kritik nur um die in Deutschland beliebte reflexartige "Neiddebatte".







Politiker wohnen wieder in teuren Villen. Die Nachkriegszeit ist vorbei. Jan Böhmermann (@janboehm) August 14, 2020 Twitter / janboehm | Komiker Jan Böhmermann ging satirisch auf die Meldung über den Hauskauf ein

Nun gibt es freilich Spekulationen, ob Spahn und Funke Nachwuchs planen – immerhin gäbe es im neuen Haus mit mehr als 300 Quadratmetern Wohnfläche genug Platz für eine Regenbogenfamilie. Bereits 2017 hatte Spahn erklärt, er würde gerne Kinder adoptieren. "Ich denke, wir wären ihnen gute, verantwortungsvolle Eltern", sagte er damals (queer.de berichtete). (cw)