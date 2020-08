Daniel Küblböck soll in Kürze für tot erklärt werden

Wikimops / wikipedia) Daniel Küblöck (hier in einem Bild von 2010) wurde durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" 2002/03 bekannt (Bild:

Heute, 13:37h,

Daniel Küblböck soll laut einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" offenbar bald für tot erklärt werden. Wie die Zeitung meldet, habe man am Donnerstag ein sogenanntes Aufgebot des Passauer Amtsgerichts veröffentlicht, was eine Voraussetzung dafür ist, einen verschollenen Menschen für tot zu erklären.



Konkret heißt es in dem Aufgebot: "Der Verschollene wird aufgefordert, sich bis spätestens 25. September 2020 beim Amtsgericht Passau (…) – Abteilung für Verschollenheitssachen zu melden, widrigenfalls er für tot erklärt werden kann." Außerdem ergehe die "Aufforderung an alle, die Auskunft über den Verschollenen geben können, dem Gericht bis zu dem angegebenen Zeitpunkt Anzeige zu machen".

Seit September 2018 verschollen

Küblböck ist seit dem 9. September 2018 verschollen. Er soll nach Angaben der Reederei vom Schiff "Aida Luna" gesprungen sein, als es sich gerade im Nordatlantik knapp 200 Kilometer vor der Küste der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador befunden hatte (queer.de berichtete). Zielhafen des Schiffes war New York.



Nach seinem Verschwinden gab es Spekulationen darüber, ob sich der damals 33-Jährige das Leben nehmen wollte. In seinen letzten Bilder in sozialen Netzwerken ist es er in Frauenkleidern zu sehen. Der Sänger nutzte dazu auf Instagram die Hashtags #transformation und #transexuelle. Es gibt jedoch keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Transsexualität – auch seine Familie geht nicht davon aus.



Immer wieder gab es Gerüchte, dass Küblböck noch nicht tot sei. Sein Ex-Freund behauptete letztes Jahr etwa, dass der DSDS-Dritte von 2003 jetzt als Frau in Kanada lebe. In den letzten Tagen wurde außerdem in sozialen Netzwerken berichtet, dass einige seiner Instagram-Bilder gelöscht worden seien – behauptet wurde, dass die Löschung durch den untergetauchten Küblböck erfolgt sei. Allerdings meldete RTL, dass es "hinsichtlich der Fotos keine Veränderungen auf dem Profil" gegeben habe.



Eigentlich hätte ihn seine Familie nach dem deutschen Verschollenengesetz bereits sechs Monate nach seinem Verschwinden für tot erklären können. Sein Vater erklärte aber vergangenes Jahr, dies auf absehbare Zeit noch vorzuhaben. Über Interpol wird noch immer nach Küblböck gefahndet. (cw)