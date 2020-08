Pornostar Roman Heart gestorben

Roman Heart wurde nur 33 Jahre alt

Heute, 15:33h,

Der bekannte amerikanische Ex-Pornodarsteller Roman Heart (auch unter dem Pseudonym Linc Madison bekannt) ist bereits im letzten Jahr im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Das teilte der gewöhnlich gut informierte Pornoblog "Queer Me Now" mit. Über die Todesursache wurde nichts bekannt.



Heart, , der 2006 als bester Newcomer mit dem Porno-Oscar "GayVN Award" ausgezeichnet worden war, war rund acht Jahre lang exklusiv für das Edel-Label Falcon tätig. Er wirkte in Chi-Chi-LaRue-Filmen wie "Super Soaked" und "Heaven to Hell" mit. Weitere Filme trugen Titel wie "The Velvet Mafia", "My Big Fucking Dick", "Face Fuckers" oder "Woodshop". In seinem mehr als 40 Filmen war er meist als Bottom zu sehen.



Laut einer von Falcon verbreiteten Legende soll der aus Seattle stammende Roman Heart an seinem 18. Geburtstag die amerikanischen Pornostudios abgeklappert haben. "Er hat mit seinem Arsch und mit seiner Geburtsurkunde gewinkt", heißt es auf der Homepage des Labels. "Roman macht Sex echt und besonders." Kaum ein anderer Pornostar sei in der zweiten Hälfte der Nullerjahre öfter auf schwulen Magazinen abgebildet worden als Heart.

Direktlink | Das Interview stammt aus dem Jahr 2011

Heart arbeitete mit verstorbenem Erik Rhodes zusammen



Titelseite eines beliebten Schwulenmagazins aus dem Jahr 2006

Hearts erster Film war "Flesh", der von Studio 2000 im Jahr 2004 herausgebracht wurde. In diesem Klassiker wirkte auch Erik Rhodes mit, der bereits 2012 im Alter von 30 Jahren einem Herzinfarkt erlegen war (queer.de berichtete).



Mehrere andere Darsteller oder Ex-Darsteller zeigten sich in sozialen Medien entsetzt über den frühen Tod von Heart. "Ich bin schockiert. Das zerbricht mir das Herz", schrieb etwa Wolf Hudson auf Facebook. "Wir haben ungefähr zur selben Zeit in der Mitte der Nullerjahre mit Porno angefangen. Er war ein Gentleman, eine gute Seele und keck, aber trotzdem süß." (cw)