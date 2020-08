Göttinger AIDS-Hilfe sucht Elternzeitvertretung für Prävention und Netzwerkarbeit

Heute, 08:30h, noch kein Kommentar

Die Göttinger AIDS-Hilfe sucht zum 01.01.2021 eine



Elternzeitvertretung

für die Arbeitsbereiche

Prävention und Netzwerkarbeit.



Hauptaufgaben und Verantwortungsbereich:

• HIV- und STI-Prävention (Jugend, Allgemeinbevölkerung, MSM, LSBTIQ*, Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund)

• Koordination und Leitung des ehrenamtlichen Präventionsteams

• Begleiteter HIV-Selbsttest

• Präventions-, Test- und Beratungsangebote in den Bereichen Haft und Drogengebrauch

• Mitarbeit im landesweiten Präventionsnetzwerk SVeN – Schwule Vielfalt erregt Niedersachsen

• Teilnahme an Arbeitskreisen und Gremien

• Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen



Sie bringen idealer Weise folgende Qualifikationen mit:

• (Fach-)Hochschulabschluss (z.B. Sozialpädagogik, Geschlechterforschung o.ä.)

• Kenntnisse im Bereich HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Infektionen (STIs)

• Erfahrungen in Präventionsarbeit oder/und Sexualpädagogik

• Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen oder/und mit Gruppen

• Lebensstilakzeptanz und gute Anbindung an schwule und queere Lebenswelten

• Erfahrungen im Bereich Beratung

• Identifikation mit der Haltung und den Zielen von Aidshilfe

• Kontaktfreude, Einsatzbereitschaft und Kreativität

• Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientierten Arbeiten

• Sicherer Umgang mit PC, Internet und Sozialen Medien

• Bereitschaft zum Dienst auch in den Abendstunden und am Wochenende

• Führerschein Klasse B/3



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten haupt- u. ehrenamtlichen Team

• Teamsupervision und Fortbildungsmöglichkeiten

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 20-25 Wochenstunden vom 01.01.2021 – 31.12.2021 (mindestens 12 Monate mit Option auf Verlängerung, eventuell Einarbeitung noch in diesem Jahr möglich)

• eine Vergütung in Anlehnung an TV-L

• Möglichkeiten zur Entwicklung innovativer Ansätze in einer attraktiven, jungen und dynamischen Stadt: Aufgrund der Nähe zur Universität (u.a. Göttinger Centrum für Geschlechterforschung), zur Akademie Waldschlösschen sowie zur vielseiti-gen queeren Infrastruktur (z.B. Queeres Zentrum) gibt es eine Vielzahl an Vernetzungs- und Freizeitmöglichkeiten



Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.09.2020 ausschließlich per E-Mail an .



Bitte kennzeichnen Sie die Mail mit der Betreffzeile "Elternzeitvertretung" und nutzen Sie als Anhang ein PDF (max. 5 MB). Es erfolgt keine Rücksendung von per Post eingereichten Unterlagen. Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von Menschen mit HIV.



Nähere Informationen im Netz unter www.goettingen.aidshilfe.de oder telefonisch unter (0551) 4 37 35.