Drag-Künstlerin Katy Bähm outet sich als bisexuell

Heute, 11:21h,

Überraschung im "Promi Big Brother"-Container: In der am Freitagabend gezeigten Folge der Sat.1-Show stellte Dragqueen Katy Bähm, die mit bürgerlichen Namen Burak Bildik heißt, klar, dass sie nicht schwul, sondern bisexuell ist.



Fußballkommentator Werner Hansch startete die Diskussion um die sexuelle Orientierung im sogenannten Märchenschloss: "Wann hast du entdeckt, dass du schwul bist?", fragte der 82-Jährige die 26-jährige "Queen of Drags"-Teilnehmerin. Bähms Antwort: "Ich fand schon immer beide Geschlechter gleich attraktiv. Ich hatte auch schon Freundinnen und würde auch nicht ausschließen, dass ich in fünf Jahren mal wieder eine Freundin habe."

"Im Moment präferiere ich das männliche Geschlecht"

Der Mensch müsse einfach passen, so die Dragqueen. "Ich bin für alles offen, was das Leben für mich parat hat. Im Moment präferiere ich das männliche Geschlecht, aber wenn eine Frau kommt, die mich von den Socken haut, wäre ich auch nicht abgeneigt." Katy Bähm ist seit sieben Jahren mit ihrem Verlobten Francis zusammen.



"Finde ich ganz toll", zeigte sich Werner Hansch von Bähms Coming-out beeindruckt – und erzählte, dass er einmal von einer Freundin wegen einer Frau verlassen wurde. "Ich war ein junger Mann, Mitte 30 etwa. Ich hatte eine längere Beziehung mit einer Frau. Wir haben zusammengewohnt", so der Kult-Kommentator. Eines Tages sei seine Freundin jedoch mit einer anderen Frau nach Hause gekommen. "Da sagt sie: 'Das ist Sabine und wir wollen zusammenleben!' Ich habe gekämpft wie ein Löwe, aber gegen Sabine hatte ich keine Chance."



Werner Hansch erzählte von seiner eigenen Erfahrung mit gleichgeschlechtlicher Liebe (Bild: Sat.1)

Sascha Heyna ist noch dabei

Neben Katy Bähm ist mit dem QVC-Moderator Sascha Heyna ein weiterer offen queerer Kandidat im Container vertreten. Der 45-jährige Heyna hatte sich allerdings erst zum Start der Sendung als schwul geoutet (queer.de berichtete).



"Promi Big Brother" läuft noch bis Ende August täglich im Abendprogramm von Sat.1. Von den 16 Kandidat*innen sind mit Claudia Kohde-Kilsch, Jenny Frankhauser, Senay Gueler und Jasmin Tawil bereits vier Personen herausgewählt worden bzw. freiwillig ausgeschieden. (cw)