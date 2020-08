"Du siehst gar nicht schwul aus. Das meine ich als Kompliment"

Von Fabian Schäfer

"Das ist nur eine Phase", "Wer von euch beiden ist die Frau?": Das sind Sätze, die queere Menschen so oft hören, dass sie mittlerweile zum Klischee geworden sind. Sätze, die vielleicht gar nicht diskriminierend gemeint sind, sondern eher von Unwissen und einem heteronormativen Weltbild zeugen. Dennoch bleiben sie diskriminierend. Es gibt keine nett gemeinte Queerfeindlichkeit.



Mit solchen Sätzen und ähnlichen Situationen setzt sich Julius Thesing in seinem Buch "You don't look gay" auseinander, das aus der Bachelorarbeit des Illustrators entstanden ist. Auf rosa Papier gedruckt, verfolgt es eine einheitliche, klare Bildsprache. Es ist mit Sinn für Details an der richtigen Stelle gestaltet, vielfältig, dazu kommen große Zahlen und Fakten sowie große, rote, queerfeindliche Zitate von Leuten wie Jair Bolsonaro oder Björn Höcke oder Reinhard Kardinal Marx.



Julius Thesing schreibt ganz persönlich von seinen Erfahrungen. Vom Besuch eines Sex-Shops in London, von Zugfahrten mit grölenden Fußballfans, von Gesprächen mit Freunden, die sich fragen, ob sie mit Schwulen befreundet sein könnten – vor seinem eigenen Coming-out. Das sind Situationen, die viele queere Menschen so oder so ähnlich erlebt haben. Er ordnet acht dieser Erlebnisse knapp ein, er macht sich Gedanken dazu, mal eher bewusstseinstromartig, dann klarer.



Leider kommt er hier und da nicht um Gemeinplätze wie "Wir sind noch lange nicht am Ziel" herum. Bei manchen Themen wären auch noch stringentere Gegenargumentationen – wie beim Straight Pride – wünschenswert gewesen.

Ein wertvoller Begleiter



"You don't look gay" ist ohne Zweifel ein hübsch gestaltetes, anschaulich geschriebenes Buch. Die Frage ist, an wen es sich richtet. Das Buch sei ein Versuch, schreibt Julius Thesing im Intro. Ein Versuch, "greifbar zu machen, wie sich alltägliche Diskriminierung anfühlt." Gute Idee, gleich für verschiedene Gruppen. Nur vielleicht nicht für gefestigte queere Menschen, die sich ihrer Identität sicher sind, denn für sie wird der Erkenntnisgewinn überschaubar sein.



Aber für (werdende) Hetero-Eltern, die sich das alles nicht vorstellen können, die womöglich überfordert sind, die einen leichten, niedrigschwelligen Zugang zu queerer Alltagsdiskriminierung suchen (oder dazu gebracht werden sollen, sich endlich damit auseinanderzusetzen). So können sie die gröbsten Fettnäpfchen gut umschiffen.



Und für all diejenigen, die noch am Anfang stehen. Junge (oder auch ältere) queere Menschen, denen solche Situationen wahrscheinlich leider noch bevorstehen, und die erst noch lernen müssen, damit umzugehen. Die noch nicht das nötige Rüstzeug haben – hier wären ein paar mehr konkrete Handlungsempfehlungen oder Tipps vielleicht hilfreich gewesen. Und, ganz wichtig, die erst einmal anerkennen müssen, dass es sich um Diskriminierung handelt. Dass sie ein Recht darauf haben zu widersprechen, dass sie Queerfeindlichkeit nicht weglächeln müssen. Ihnen kann "You don't look gay" ein wertvoller Begleiter sein.

Infos zum Buch



Julius Thesing: You don't look gay. Sachbuch. 96 Seiten. Gebundenes Buch. Format: 16,4 x 22,6 cm. Bohem Press. Münster 2020. 14,95 € (ISBN: 978-3-95939-094-1).