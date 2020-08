Küblböck für tot erklären? Vater will Antrag stoppen

Daniel Küblböck verschwand im September 2018 (Bild: Instagram / daniel_kaiserkueblboeck

Heute, 14:31h,

Vergangene Woche berichtete die "Passauer Neue Presse", dass der seit rund zwei Jahren verschollene Sänger Daniel Küblböck für tot erklärt werden soll (queer.de berichtete). Doch der Antrag beim Amtsgericht Passau wurde offenbar nicht von seiner Familie eingereicht, wie Günther Küblböck, der Vater des Künstlers, gegenüber der "Bild"-Zeitung beklagte. Er sei "sehr verärgert" über den Vorgang, so der 55-Jährige.



"Ich bin schlichtweg entsetzt darüber, dass das passieren konnte. Das hat mit der Familie gar nichts zu tun. Dieser Antrag wurde von einer fremden Person gestellt, der mit Daniel und uns nur entfernt was zu tun hat", erklärte der Vater. Er zeigte sich auch verärgert darüber, dass das Amtsgericht den Antrag habe durchgehen lassen. Dieses Verfahren müsse gestoppt werden, so seine Forderung. Das Amtsgericht der niederbayerischen Universitätsstadt erklärte jedoch auf Anfrage des Boulevardblattes, dass das "ergangene Aufgebot den Vorgaben des Verschollenheitsgesetzes folgt".

Küblböck, der durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Ende 2002 schlagartig berühmt wurde, ist seit dem 9. September 2018 verschollen. Er soll nach Angaben der Reederei vom Schiff "Aida Luna" gesprungen sein, als es sich gerade im Nordatlantik knapp 200 Kilometer vor der Küste der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador befunden hatte (queer.de berichtete). Zielhafen des Schiffes war New York.



Nach seinem Verschwinden gab es wilde Spekulationen, ob sich der damals 33-Jährige das Leben nehmen wollte. Sein Vater berichtete von Wesensveränderungen und psychischen Problemen. In seinen letzten Bildern in sozialen Netzwerken ist es er außerdem in Frauenkleidern zu sehen. In dem nicht verifizierten Instagram-Konto wurden die Hashtags #transformation und #transexuelle genutzt. Es gibt jedoch keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Transsexualität – auch sein Vater hat derartige Vermutungen stets zurückgewiesen. (cw)