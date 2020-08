Ravensburg: Schwuler bei Kneipenbesuch angegriffen

Heute, 19:29h, noch kein Kommentar

In der Nacht zum Samstag ist in der Ravensburger Schussenstraße ein schwuler Mann in einer Gaststätte von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der 26-Jährige zusammen mit Zeugen in einer Kneipe auf, als er gegen drei Uhr vom späteren Angreifer angesprochen wurde.



Im Verlauf des zunächst normal geführten Gesprächs sei dem Angreifer dann klar geworden, dass der 26-Jährige schwul ist. Das habe den Unbekannten in Rage gebracht, der dann damit begonnen habe, sein Gegenüber zu beschimpfen und zu beleidigen. "Einige Gäste konnten es sich nicht verkneifen, den Unbekannten auch noch anzufeuern", so die Polizei.



Der Angegriffene habe deshalb mit seinen Freunden die Gaststätte verlassen. Der Angreifer sei aber ebenfalls nach draußen gegangen und habe den 26-Jährigen weiter beleidigt und versucht, ihn am Hals zu packen. Nachdem er auswich, sei auch eine Flasche in seine Richtung geflogen.

Auch Bekannte angegriffen

An der Stelle griff eine Bekannte des Opfers ein, die versucht habe, den Angreifer aufzuhalten, so die Polizei weiter. Der Mann habe ihr daraufhin sein Getränk ins Gesicht geschüttet und ihr einen Faustschlag in die Magengrube versetzt. Danach habe der Angreifer nach dem 26-Jährigen geschlagen und ihn am Hinterkopf getroffen.



Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden, so die Polizei. Der Angreifer sei über die Grünanlagen in Richtung Breite Straße / Bahnhof geflüchtet.



Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0751) 8033333 zu melden. Der Verdächtige wird als zirka 175 cm groß, kräftig und muskulös beschrieben und habe deutsch mit Akzent gesprochen. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er ein weißes T-Shirt und ein schwarzes Basecap getragen habe. (cw/pm)