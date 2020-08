Neuer queerer Bewohner in der "Promi Big Brother"-WG

Heute, 06:49h,

Die queere Quote in der Sat.1-Show "Promi Big Brother" steigt: Am Montagabend ist der offen schwule Fernsehdarsteller Aaron Königs als Nachrücker in den VIP-TV-Knast eingezogen. Dort konkurriert er nun u.a. mit der bisexuellen Dragqueen Katy Bähm und dem schwulen Sänger und TV-Moderator Sascha Heyna, der sich erst zu Beginn der achten Staffel geoutet hat.

Aaron Königs war in diversen TV-Show-Formaten zu sehen

Königs, der in Köln Musikwissenschaften und Germanistik studiert, nahm bereits 2009 mit 14 Jahren an der ersten Staffel der Doku-Soap "Die Jungs-WG" auf KiKA teil. 2015 trat er bei der Wahl zum "Mr. Gay Germany" an und wurde Zweiter. Als Vertretung für den erkrankten Sieger Tony Burkhardt. repräsentierte er Deutschland bei der Wahl zum "Mr. Gay World", wo er den neunten Platz holte.



Aaron Königs begrüßt Katy Bähm im "Märchenwald" (Bild: Sat.1)

2018 nahm Aaron Königs an dem Funk-Format "Die Wohngemeinschaft" teil, im vergangenen Jahr war er Kandidat bei der Premiere der schwulen Datingshow "Prince Charming" und schied als Viertplatzierter aus. Zuletzt war er im Frühjahr in der neuen Staffel der Show "The Mole" zu sehen.

Ein Single, der auf die Farbe Gelb steht

"Ich liebe es, neue Erfahrungen mitzunehmen, und in einem Format dieser Art war ich noch nicht", erklärte Königs zu seiner "Promi Big Brother"-Teilnahme. "Das kann ja nur gut werden: Man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Seiten an sich kennen – was ich persönlich immer sehr spannend in diesen Formaten finde."



Natürlich sei es "auch gut, ein bisschen im Gespräch zu bleiben", ergänzte der 25-Jährige. "Im Allgemeinen erhoffe ich mir einfach, viel Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen, hinter den Vorhang des Unbekannten zu blicken und natürlich im Idealfall das Ding auch nach Hause zu fahren."



Aaron Königs stellt sich vor

Auf der "Promi Big Brother"-Homepage wird Königs mit folgenden Worten vorgestellt: "Schon früh bemerkt Aaron, dass er andere Interesse als seine Freunde hat. Er tanzt Ballett und singt im Kirchenchor. Seinen Eltern fällt früh auf, dass er schwul ist – für sie war das aber kein Problem. Bis heute stehen sie zu ihrem Sohn und akzeptieren ihn so wie er ist."



Darüber hinaus informiert Sat.1, dass Königs auf die Farbe Gelb stehe und die anderen Bewohner*innen und die Zuschauer*innen gut unterhalten werde: "Aktuell ist er Single und lässt sich, wenn es denn so kommt, auch gerne den Kopf verdrehen." (cw)