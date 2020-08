FC Bayern schmeißt rassistischen und homophoben Jugendtrainer raus

Tim Wang / flickr) Der FC Bayern München dominiert seit Jahren den Herrenfußball in Deutschland (Bild:

Der Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat sich von einem Jugendtrainer getrennt, der sich rassistisch und homophob über Jugendspieler des Nachwuchsleistungszentrums "FC Bayern Campus" geäußert haben soll. Auf seiner Homepage verkündete der Verein am Montag die Personalie in einer sehr kurzen Mitteilung: "Die FC Bayern München AG und ein Nachwuchstrainer haben ihr Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufgelöst. "Dies ist das Ergebnis einer derzeit stattfindenden internen Untersuchung am Campus des FC Bayern München."



Der Skandal um den Nachwuchstrainer war vor gut einer Woche vom WDR-Magazin "Sport Inside" aufgedeckt worden. Demnach habe der Sportlehrer Nachwuchsfußballer als "Drecks-Türke" oder "Kanake" diffamiert. Laut "Spiegel" habe er Spieler auch wegen ihrer Religionszugehörigkeit oder vermeintlicher Homosexualität diskriminiert. Eltern hätten sich bereits seit Herbst 2018 anonym über eine "Vielzahl an rassistischen und homophoben Äußerungen und Schikanen des Trainers" beschwert. Damals habe sich aber niemand namentlich über den Coach beschweren wollen, mutmaßlich aus Angst vor Repressionen gegen den eigenen Spieler-Sohn.

Auch Staatsschutz ermittelt

Auch nach der Entlassung führt der FC Bayern um Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge weitere Ermittlungen durch. Dabei solle es offenbar um die Frage gehen, warum der Coach trotz seiner Äußerungen so lange im Verein aktiv sein konnte. Seit Mittwoch ermittelt auch der Staatsschutz der Münchner Polizei. Unterdessen betont die Bayern-Führung, man verurteile "jegliche Art von Diskriminierung und Rassismus".



Der Skandal um den Hass-Trainer überschattet derzeit sportliche Erfolge der Männermannschaft des FC Bayern. Der Verein konnte dieses Jahr bereits die Bundesliga und den DFB-Pokal gewinnen und steht nach dem 8:2-Erfolg über den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League. Am Mittwochabend tritt der Verein gegen den französischen Vertreter Olympique Lyon an. Zuletzt hatten die Bayern 2013 das sogenannte Triple gewinnen können. (dk)